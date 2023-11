Jordi Évole quiere hacer una película de Rita Barberá ¿Homenaje o crítica?

La productora del periodista de La Sexta anuncia un proyecto de ficción sobre la alcaldesa de Valencia a la que califica de “una de las figuras más carismáticas y controvertidas"

La que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años, Rita Barberá, podría tener una película sobre su figura. Lo curioso es quién anuncia el proyecto: Producciones del Barrio, la productora que tiene al periodista Jordi Évole al frente, que no fue precisamente benévolo con Rita Barberá y el PP de Valencia durante sus años de gobierno.

Poco se sabe de este proyecto, sólo lo que ha adelantado la productora de Jordi Évole, que se ha asociado con Beta Fiction Spain para retratar desde la ficción lo que han descrito como "una época y una forma de hacer política a través de una de sus figuras más carismáticas y controvertidas".

Ante este anuncio de la empresa de Jordi Évole, a muchos ahora les salta una duda importante: ¿Será un proyecto de homenaje a Rita Barberá o será una película crítica y en contra de la que fuera alcaldesa de Valencia? A nadie se le escapa la inclinación ideológica de Jordi Évole y como en su día atizaba sin piedad al PP valenciano.

No es la primera que Jordi Évole aborda un proyecto sobre una figura política conocida. Recientemente ha sido muy polémica la película documental sobre el ex jefe de ETA, Josu Ternera. La productora está detrás de programas de La Sexta como Salvados, Lo de Évole y Eso que tú me das, y ha realizado el documental Francisco responde en Disney+ y el citado No me llame Ternera para Netflix.