Aguado: "Los políticos han de 'pisar más la tierra' para conocer la realidad"

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, nos cuenta cómo se sienten los agricultores a pocas horas de que la realidad política de la Comunitat Valenciana pueda sufrir un cambio de rumbo.

Cristobal Aguado, empresario agrario y presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, habla con ESdiario CV sobre las reivindicaciones de los agricultores, la situación actual del sector agroalimentario valenciano, la posición de Europa respecto a la agricultura mediterránea y las medidas que pueden frenar el declive de un sector muy importante para la Comunitat que ve como día tras día los agricultores abandonan sus terrenos debido a la poca rentabilidad que se le puede sacar.

La nueva PAC es un puñal en el estómago y el cuaderno digital es remover ese puñal para sacar las tripas.

- Todos los años, cuando hay elecciones, las distintas fuerzas políticas vienen a presentar sus programas a diversas asociaciones, ¿Quién ha venido a presentar sus medidas para los agricultores a AVA?.

El Partido Popular nos ha presentado sus propuestas de cambio en lo referente a agricultura y PSOE-PSPV, Vox y Ciudadanos han venido a conocer cuáles son nuestras reivindicaciones de cara a la campaña electoral, tanto a nivel autonómico, como nacional.

- ¿No han venido ni Compromís, ni PSOE-PSPV?.



No, venir, no han venido. Sí que nos han pedido información. El que sí que ha venido, de hecho, hoy mismo he tenido una reunión con él, y nos ha explicado sus propuestas de cambio, ha sido Carlos Mazón, el candidato del PPCV.



- ¿Si tuvieras que reducir vuestras reivindicaciones en cinco grandes puntos, cuáles serían?.



Nuestras principales reivindicaciones tienen que ver con el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana, para darle un futuro, no pagar impuestos, ni el que compra, ni el que vende, para buscar la concentración de la tierra, el tema de las plagas y la política sobre estas ante Madrid y Bruselas, la incorporación de los jóvenes al campo, mantenimiento del seguro de incidentes climáticos y el agua, esencial, porque donde no hay agua, no hay agricultura.

- Venimos de unos meses donde la situación de sequía estaba afectando a muchos cultivos y, incluso, a la ganadería. Esta situación parece que, hacia donde vamos, se va a repetir más veces en el tiempo, ¿Qué solución proponéis vosotros los agricultores?.



El problema del agua ya lleva años en España y no tiene una solución mejor porque no ha habido una política hidráulica e hídrica negociada con expertos y desvinculada de politicismos que hubiera permitido almacenar mucha agua. Si se hubieran hecho esas ‘autopistas del agua', que llevamos muchos años reclamando, posiblemente, ese exceso de agua del Tajo o del Guadiana que se van por Portugal al mar, podría haber llegado hasta el Levante y nos hubiera garantizado, no solo al Levante español, también al sur de Andalucía y las Castillas, una dotación de agua para garantizar el arraigo a la tierra, la producción de alimento y evitar el padecimiento que hay en estos momentos.



- Ante esta situación y la falta de infraestructuras, lo que cabe son ayudas, ¿cabe otra situación?.



Los agricultores nunca hemos sido muy partidarios de ayudas, pero en estos momentos, a falta de una política hídrica eficaz que haya evitado estos males mayores, el estado tendrá que poner de su parte habilitando partidas vía seguros, vía ayudas directas, vía préstamos y, desde luego, auxiliando a los ganaderos con alimentos para alimentar al ganado.

Si un joven hace un préstamo de incorporación a la agricultura, ve que no lo puede devolver y se da cuenta de que se está arruinando a él y a sus padres, lo que hace es no incorporarse o abandonar y malvender.

- Con ayudas vía Gobiernos autonómicos, centrales y, ¿europeas?.

Europa tiene su política hídrica, es muy cómoda desde Bruselas, allí llueve casi siempre, pero en Bruselas no se han enterado, quizá porque los políticos españoles no le han dado el mensaje objetivo, que aquí la situación es completamente distinta. Sería bueno que Bruselas comenzara por desplazarse a pisar tierra en España viendo la realidad y la pluviometría. Por lo tanto, creo que la política de Bruselas, en materia agraria, en Bruselas tiene que ser una y en España, por su clima y el cambio climático, tiene que ser otra. Para eso hace falta que la UE se moje y ponga en marcha partidas extraordinarias y apoye de verdad a un sector que es el que mantiene el paisaje verde y es el verdadero ecologista del sur de Europa.

- ¿Qué hacemos mal en el sur de Europa, respecto a los comisarios europeos, que están más por una agricultura atlántica que no mediterránea?.



Hace 40 años el corazón del mercado común era Francia, ahora, ya está mucho más al norte. Son el norte y el este de Europa los que hoy en día tienen el mayor peso. Los fundadores siempre han tenido preferencias, pero España no es de los socios fundadores. Además, nuestro país está visto cómo el vértice del sur y nunca ha habido esa claridad de Europa a la hora de apoyarnos más abiertamente. Ellos se piensan que nosotros queremos inundar, con nuestras frutas y hortalizas, toda Europa y lo que priman, esos países del norte, es cómo vender su industria y productos transformados, y cómo comprar a países, del norte de África y nuestros competidores directos. Por este motivo, los acuerdos internacionales nos llevan a dar facilidades a Egipto, Marruecos o Turquía que hacen una competencia desleal, sin reciprocidad, y trayéndonos unas plagas muy peligrosas sin tener una reacción directa por parte de Europa. España no tiene ni el respeto, ni los valedores que se merece dentro de Europa.

La oficina de la Comunitat Valenciana es Bruselas es una lástima y una pérdida de tiempo.

- ¿Qué le pedirías al próximo president de la Generalitat como medida urgente?.



La política en Europa es esencial. Poner la oficina de la Comunidad Valenciana en un buen sitio, convertirse en un verdadero ‘lobby’ para llegar a todos los departamentos de la Unión Europea, hacer una posición mucho más firme ante Madrid, para negociar adecuadamente y se respeten nuestras realidades, y reunirse, aquí, con los sectores representativos, escucharlos, tomar buena nota y ponerse manos a la obra. Si nos equivocamos nosotros, que sabemos los problemas que tenemos en nuestro trabajo, nunca le podremos criticar, pero si se va por libre y no escucha, tendrá la crítica todos los días. Por eso es tan importante tener mesas de trabajo y contar los sectores que ‘pisan tierra’ todos los días para hablar de la agricultura, saber que en el medioambiente y en el monte, los que viven allí son los que más saben, que si hay ganado en el monte, se quema menos, y que hay muchas cosas sencillas que con poco presupuesto pueden dar grandes resultados.



- Por lo que usted dice, la oficina que tenemos hoy en Bruselas no está sirviendo para mucho…



Bueno, lo que no está es bien ubicada, y como no está bien ubicada, la visitamos menos y contamos poco con ella. Yo creo que esto es una lástima y una pérdida de tiempo. Yo quiero que hagamos como los catalanes y alguna otra comunidad autónoma que están al lado de la comisión y al lado del parlamento, y que, al salir a tomar una cerveza o un café, que a lo mejor es más efectivo que 25 reuniones, ven y saben qué técnico es de allí, qué técnico es de allá… en definitiva, de cómo va la política de mucho más cerca.

La tira de contar no está en los mercadillos, eso es un montaje que es engañar a medio mundo y hacer competencia desleal.

- Dejando a un lado el tema de la Unión Europea, ¿Cómo podemos incentivar a los jóvenes para que se decidan a formar parte de este sector?.



Si la Ley de la Cadena Alimentaria funcionara, si el agricultor tuviera un precio justo que le permita producir, competir y tener una renta para cuidar a la familia y mantener un nivel de vida que otros sectores de la economía tienen, posiblemente los jóvenes se incorporaría porque también es una independencia de gestión diferente que tiene sus alicientes. Sin embargo, si un joven hace un préstamo de incorporación a la agricultura, ve que no lo puede devolver y se da cuenta de que se está arruinando a él y a sus padres, lo que hace es no incorporarse o abandonar y malvender.



Por esta razón hace falta un plan de modernización de estructuras, algo que ha hecho Italia y obtuvo grandes resultados. España ha modernizado mucho, pero no la Comunitat Valenciana. Aquí se ha hecho una ley de modernización de estructuras y ahí está, sin haber modernizado ninguna. Aquí tenemos la ley de la huerta, iban a salvar la huerta de Valencia, y está peor que estaba porque los agricultores siguen con malos precios en un miniparcelismo exagerado en el que no pueden mover ni un margen, ni un riego… eso trae a la ruina. La tira de contar está en el mercado de Abastos de Valencia, en Mercavalencia, la tira de contar no está en los mercadillos, eso es un montaje que es engañar a medio mundo y hacer competencia desleal. Las cosas se tiene que hacer de otra manera, teniendo criterio y objetivos, y no llevándolos al mercado de Colón como han hecho. Hace falta pisar la realidad y el campo para tomar decisiones que beneficien a los jóvenes en pro de un futuro y que los mayores nos podamos ir con dignidad.

- La nueva PAC tiene como uno de sus principales objetivos la digitalización del sector tomando medidas como la implantación del cuaderno de explotación digital. Aquí, en la Comunitat, la media de edad ronda los 65 años, ¿Crees que falta formación para que estas personas se adapten a los cambios que se vienen?.



La nueva PAC es un puñal en el estómago y el cuaderno digital es remover ese puñal para sacar las tripas. Ya tenemos una tercera parte de la superficie agraria de la Comunidad Valenciana abandonada, y con esto se van a abandonar 30.000 hectáreas más, eso no había sucedido nunca en siglos. Por lo tanto, creo que la postura que ha tomado el Gobierno de España a la hora de poner en marcha el cuaderno digital, porque en ningún lugar de Europa se va a poner en marcha este año, es un insulto, un error y un ataque directo a la agricultura de minifundio del Mediterráneo. Va siendo hora de que el sentido común se imponga, insultando a los agricultores, no se solucionan los problemas, dando formación, ayuda, potenciando las OCAPA, contratando a gente con formación y poniéndolas a disposición de los agricultores, posiblemente avanzarían más.