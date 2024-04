El curioso ‘error’ de Ximo Puig: perdonó a los socios de su hermano 170.000 €

El Gobierno del Botànic reclamó el reintegro del dinero de las subvenciones cobradas por empresas ligadas a Francis Puig cuando había expirado el plazo legal, por lo que se libra de devolver

¿Error o instrucción política? Sea como fuera, lo cierto es que la Generalitat Valenciana no reingresará 170.000 euros que en su día cobraron las empresas de la familia Adell Bover, socios de Francis Puig -hermano del ex presidente Ximo Puig- por las subvenciones de ayudas al valenciano que están siendo investigadas al detectarse fraudes como facturas duplicadas o que no corresponden.

El anterior gobierno del Botànic -PSOE, Compromís y Podemos- que presidía Ximo Puig reclamó el reintegro de los 170.000 euros a los socios de su hermano cuando había expirado el plazo legal. El TSJCV ha estimado los recursos de las empresas de los socios de Francis Puig y les da la razón en que no devuelvan el dinero por estar fuera de plazo.

Desde el PP, el portavoz en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha afirmado que “es una vergüenza que la Conselleria de Educación gobernada entonces por Compromís no reclamara en tiempo y forma a los socios del imputado hermano de Ximo Puig devolver las subvenciones que les fueron requeridas”.

“Al final el dinero que los valencianos han pagado con sus impuestos no sea reclamado en tiempo y forma por un Consell, el de Ximo Puig, que estaba más preocupado por ayudar a las empresas de sus hermanos que por salvaguardar el dinero de todos los valencianos”, indica el síndic del PPCV.

El portavoz popular ha recordado que “tanto el imputado hermano de Ximo Puig como sus socios han reconocido en sede judicial que no justificaban adecuadamente las subvenciones recibidas. Ahora con el Consell de Carlos Mazón se bajan los impuestos para beneficiar a todos y antes con el gobierno de Ximo Puig sólo eras beneficiario si eras del clan de los Puig”.