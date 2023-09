El PP rehabilita a los ex concejales de Rita perseguidos y tratados injustamente

Los populares rescatan a Alfonso Novo, Cristóbal Grau, Maria Àngels Ramon Llin o Félix Crespo para cargos de responsabilidad tras el famoso episodio del ‘pitufeo’ que quedó en nada

Entre los nombramientos que está haciendo el PP tras su vuelta a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia destacan algunos por su trascendencia o simbolismo, más allá de las capacidades de los nombrados. Es el caso de varios ex concejales de la etapa de Rita Baberá que sufrieron la persecución de la izquierda por el llamado caso del pitufeo -que fue archivado años después- y que se apartaron de la política activa o de la primera línea tras las presiones que sufrió el PP.

Ahora, algunos de esos nombres cercanos a Rita Barberá vuelven en una especie de rehabilitación política contra unas personas que dentro del PP se considera que fueran tratadas injustamente por los medios e incluso por el partido. El último de los rescatados es Alfonso Novo, el último concejal de Urbanismo con Rita Barberá, que según avanza Las Provincias será gerente de Ferrocarrils (FGV), una de las principales empresas públicas.

No es el único, María José Catalá confirmó tras llegar a la alcaldía a Cristobal Grau como su jefe de gabinete. Cristobal Grau, que fue concejal de Deportes con Rita Barberá, estuvo la legislatura anterior como secretario y asesor del grupo popular en el Ayuntamiento. Ahora asume uno de los puestos clave de la alcaldía en otra rehabilitación política.

La ex consellera y ex concejala María Angels Ramón Llin también vuelve a primera línea como directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass). Ramón Llin estuvo la legislatura pasada en un discreto segundo plano como asesora del PP en la Diputación de Valencia y ahora pasa a primer plano.

El ex concejal de Fiestas con Rita Barberá, Félix Crespo, fue propuesto antes de elecciones como vocal de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Aunque no es un cargo político de primera línea, el nombre del doctor y profesor de Derecho por la Universitat de Valencia volvió a vincularse al PP para ayudar a su partido.

En el caso del ex concejal Eusebio Monzó, rescatado como secretario autonómico de Hacienda, no fue concejal con Rita Barberá, pero sí fichado por la ex alcaldesa para su lista de 2015 y fue la persona que se comió el marrón de ser el portavoz del grupo municipal durante la difícil legislatura de 2015 a 2019. Ahora vuelve a un cargo de la Generalitat donde es experto.