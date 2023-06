El PP no ha retirado la bandera LGTB: Ribó intoxica en la toma de posesión

El ex alcalde de Compromís, que había dejado colgada la bandera arcoíris en el balcón, denuncia que Catalá la había quitado… pero es falso, el PP no puede hacerlo porque no es aún gobierno

Compromís y el ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, han intentado intoxicar en el gran día de María José Catalá publicando que el PP había retirado la pancarta con la bandera LGTB que había dejado colgada en el balcón del Ayuntamiento antes de la toma de posesión de la nueva corporación municipal.

El propio Joan Ribó con una foto denunciaba que “retirar la bandera LGTB del balcón del Ayuntamiento ha sido la primera acción real de Catalá. Esconden la diversidad y van en contra de los derechos de las personas”.

Sin embargo, esta denuncia de Joan Ribó es falsa. El PP no ha quitado la bandera LGTB del balcón del Ayuntamiento por una simple razón: porque aún no ha empezado a gobernar y no puede tomar esa decisión. El propio PP confirmaba esto y contestaba a Ribó que “Catalá no es alcaldesa hasta que no tome posesión. Por lo tanto, la habéis retirado vosotros”.