Lleno de Sánchez en Valencia con un discurso marcado por el pacto PP-Vox

El presidente del Gobierno ha hecho especial hincapié en el retroceso de derechos que supondría una victoria de la derecha el 23J, poniendo de ejemplo la Comunitat Valenciana.

El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez, ha visitado hoy Valencia tras el fiasco que ayer se volvieron llevar los socialistas valencianos tras perder la Diputación de Valencia, única institución del PSPV-PSOE que aspiraban a Gobernar. Sánchez, ante un Palacio de Congresos lleno, ha sacado pecho de todos los avances conseguidos con el al frente del Gobierno y ha avisado de que, a pesar de que los pronósticos no son favorables, el PSOE saldrá a ganar el próximo 23 de julio para preservar los derechos de los españoles.

“La gran diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros pactamos con quien haga falta para garantizar derechos y ellos pactan con Vox para recortar libertades”

El candidato socialista ha afirmado que, a pesar de lo que dicen las encuestas, el próximo 23J el Partido Socialista logrará ganar las elecciones generales para que “no haya vetos en cultura”, por los jóvenes que quieren que “su país avance” o por las mujeres, que no tienen que ver retrocesos en sus derechos. “Nosotros ganamos unas primeras en dos ocasiones, contra todo pronóstico, nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del Gobierno de España, contra todo pronóstico, nosotros ganamos dos elecciones en 2019, contra todo pronóstico, ¿y sabéis que es lo que va a pasar el próximo 23 de julio? Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico”, ha afirmado el líder socialista.

Sobre la disyuntiva que plantea la derecha que basa su discurso, según el candidato del PSOE, en hacer escoger a los españoles entre Sánchez o España, el líder socialista ha ironizado preguntando al público que es lo que prefieren ellos, Feijóo o la paella valenciana. “La gran diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros pactamos con quien haga falta para garantizar derechos y ellos pactan con Vox para recortar libertades”, sentenciaba, entre vítores y aplausos, el candidato socialista.

“Los gobiernos de la derecha y los pactos PP-Vox tienen consecuencias como ver que aquí, en la Comunitat Valenciana hay ayuntamientos que cierran puntos de asistencia contra la violencia de género o ver una presidenta del parlamento valenciano salirse de una foto donde hay una pancarta de repulsa contra la violencia machista”, ha avisado, “¿de dónde sacan a esta gente?, no, nos es ninguna broma tener al frente de instituciones a gente que dice que las mujeres son más agresivas que los hombre porque no tienen pene”.

Por último, Pedro Sánchez ha afirmado que entre sus objetivos para estos próximos cuatro años están la vivienda, convirtiéndola en una gran causa nacional a la que se dediquen todas las instituciones del estado y potenciar la Formación Profesional para que haya un millón y medio de estudiantes.

“Ximo, eres un orgullo para el socialismo español”

Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana, ha sido el encargado de ‘prender la mecha’ del mitin socialista en un Palacio de Congresos abarrotado, incluso ha habido gente que se ha quedado fuera, haciendo referencia a todos los avances, económicos, sociales y de igualdad, logrados por el PSOE, tanto en la Comunitat, como en España: “Si fuera por hechos, no habría urnas para recoger todos los votos que merece Pedro Sánchez. El proyecto de la derecha solo se basa en derogar el ‘sanchismo’, dejen de tomar el pelo a la gente”.

El líder del PSPV-PSOE ha pedido, a toda esa gente que en las elecciones autonómicas se quedo en casa, que vaya a votar. “Ya habéis visto lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana, ahora tenemos un programa de Gobierno hecho en una servilleta de bar y un conseller de Cultura cuyo único mérito ha sido ser torero. En 8 días ya hemos sido portada en el New York Times por lo ocurrido en Elche, Náquera o Les Corts. Tenemos que convencer a todas y a todos de que el 23 de julio no podemos fallar, no podemos fallar a la mejor historia de España”, ha sentenciado Puig.

Diana Morant, ministra de Ciencia y número uno en la lista al Congreso por Valencia, ha destacado todos los avances conseguidos con Gobiernos socialistas al frente, avances especialmente en materia de igualdad.