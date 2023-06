"Ximo Puig, okupa": PP carga contra PSOE por retrasar la investidura de Mazón

El PSOE dilata los plazos al máximo para continuar aprobando medidas irreversibles y propiciar una investidura coincidiendo con la campaña electoral del 23J.

El Gobierno valenciano continúa aprobando medidas, nombramientos, ceses y subvenciones para dejarlo todo atado antes del traspaso de poderes, como las ayudas del Bono Consumo este miércoles, pese que está en funciones. Ante esto y con el fin de evitar que la investidura de Carlos Mazón coincida con la campaña electoral, el PP pide celeridad al PSOE en los trámites, mientras que los socialistas prefieren estirar los plazos y acercar una foto de PP y Vox al 23J. "Ximo Puig más que presidente, es un okupa", ha espetado el portavoz en Las Cortes, Miguel Barrachina.

Puig debe asumir que ha perdido las elecciones y debe ceder el paso.



Apelamos a la naturalidad, deportividad y elegancia parlamentaria y que se deje de boicotear el proceso.



⏯️@BarrachinaM pic.twitter.com/DzdKnycHzC — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) June 28, 2023

La investidura de Mazón tendrá lugar entre el día 10, como pronto, y el 18 de julio. Cabe señalar que el día 7 de julio se dará el pistoletazo de la campaña para las generales. El día en el que empezarán a gobernar PP y Vox en la Comunidad Valenciana, dependerá de la celeridad o demora que se den los partidos en registrar sus Grupos Parlamentarios en Las Cortes. Ximo Puig ya ha asegurado que se cumplirán los plazos previstos por el ordenamiento, es decir, que si tienen 12 días para registrar su partido, con toda probabilidad esperará a la última jornada. De este modo, el debate de investidura tendría lugar los días previos a las elecciones 23 J.

Al respecto, Barrachina ha pedido a los grupos que todavía no se han constituido que lo hagan “con urgencia para no demorar más el cambio que pidieron los valencianos”. “Si el GPP, que es el grupo más amplio, ha podido recoger 40 firmas y entregarlas, no tiene sentido que PSPV y Compromís se retrasen. Todo lo que pase de mañana será demorar intencionadamente la toma de posesión de Carlos Mazón como President de la Generalitat”, ha indicado.

Barrachina ha urgido al PSPV “que abrevie los plazos para que el cambio, que de forma democrática y amplia pidieron los valencianos, pueda ser cuanto antes”. “Puig debe asumir que ha perdido las elecciones y debe ceder el paso. Apelamos a la naturalidad, deportividad y elegancia parlamentaria y que se deje de boicotear el proceso”, ha señalado.