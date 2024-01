Políticos y sociedad piden que Madrid "no dé la espalda" al Derecho Civil

Juristes Valencians reúne a dirigentes de PP, PSOE y Compromís para que la reforma de la Constitución incluya el derecho valenciano bajo el lema 'No voteu contra la nostra gent'

En estos momentos de total división en España entre PP y Vox por un lado y el PSOE y sus socios independentistas por otro, hay un asunto que ha logrado la unión de opiniones en la Comunitat Valenciana: el Derecho Civil Valenciano y su inclusión en la Constitución aprovechando la reforma de la Carta Magna pactada entre PP y PSOE para cambiar el término “disminuido”.

En concreto, Juristes Valencians ha protagonizado una concentración para reivindicar la inclusión del Derecho Civil Valenciano en la reforma constitucional que se tramitará en el Congreso los próximos días 16 y 18 de enero y reclamar que los partidos políticos en Madrid "no den la espalda de manera constante a una cuestión que demanda todo el pueblo valenciano". La concentración ha contado con participación de miembros del PPCV, Compromís y PSPV-PSOE así como representantes de diferentes ámbitos de la sociedad civil como sindicatos.

Bajo los lemas 'No voteu contra la nostra gent' y 'Per un autogovern no subordinat', decenas de personas han exigido en la plaza dels Furs de Valencia el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano y el voto a favor en el Congreso de la enmienda para incluir el Derecho Civil Valenciano.

Entre los representantes políticos, han asistido la teniente alcalde de Valencia, la popular María José Ferrer San Segundo y la portavoz adjunta del PPCV en Les Corts, Laura Chulià, junto a varios diputados populares, el ex conseller de Hacienda del PSPV, Vicent Soler, el síndic de Compromís, Joan Baldoví junto a la diputada de Compromís-Sumar en el Congreso, Àgueda Micó, o la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, así como los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Ana García e Ismael Sáez, respectivamente.

El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha lamentado que “las carencias en materia de Derecho Civil Valenciano implican convertir a la Comunitat Valenciana en los parias del conjunto de territorios históricos. Es una vergüenza que durante cuatro años se haya dado la espalda a una reivindicación que cuenta con un apoyo de más de 500 ayuntamientos valencianos, de Les Corts y, sobre todo, de la sociedad civil valenciana".