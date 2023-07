El cargo del megadespacho de Compromís se revuelve: "No cambié ni una bombilla"

El mega despacho que el secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedéu, de Compromís, mostró en su adiós del cargo tras los cambios de gobierno de la Generalitat Valenciana sigue dando de qué hablar. No sólo por la amplitud del despacho, su excelente ubicación y vistas en el centro de Valencia o sus detalles como baño privado con ducha, sino porque el propio Enric Nomdedéu ha salido a justificar el asunto.

Enric Nomdedéu asegura que el despacho “no es un lujo para alguien de Compromís” y que “es heredado de la etapa anterior del PP”, a lo que añade que él “no ha cambiado ni una sola bombilla”. Además, el dirigente de Compromís recuerda que él “también ha dejado una nota” para ponerse a disposición de su sucesor con toda la información.

A raíz del despacho, algunos han recordado que Enric Nomdedéu ya intentó quedarse con uno de los edificios más preciados de Valencia para instalar una sede del Labora, el instituto valenciano de empleo que él dirigía. En concreto, el dirigente de Compromís quería la base del Alinghi, en La Marina de Valencia, uno de los edificios en mejor ubicación del puerto con excelentes vistas, pero al final desistió por recursos de la oposición. Debe ser que lo de tener buenas sedes es cosa de su cargo.

Un diari que critica el video perquè li sembla massa luxe per algú de @Compromis.

Supose que per a Blasco, PP, que és qui se'l va fer fer, el troben adequat. Jo sempre l'he trobat excessiu, i no he canviat ni un bombeta en 7 anys.

Diu també que altres deixen una nota...i jo! https://t.co/ACflKDnXI1 pic.twitter.com/PVJo6vJvCN