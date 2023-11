Núñez culpa a la "negligente gestión del Botànic" del despido de los bomberos

La previsión de incendios y el despido de 183 bomberos forestales de refuerzo han marcado la comparecencia en Les Corts de la consellera tras el fuego que ha sacudido la Comunitat.

Elisa Núñez, consellera de Justicia e Interior, ha comparecido en Les Corts para presentar los presupuestos correspondientes a su cartera. Durante su exposición, Núñez ha querido hacer referencia al despido de los bomberos forestales de refuerzo que la oposición ha utilizado para atacar tras el incendio de Montixelvo. La responsable de Interior ha culpado de estos despidos a la "negligente gestión" del Botànic debido a la falta de presupuesto para poder renovar estos contratos, pese, según la consellera, a que la Generalitat tenía la voluntad de renovarlos: "la ciudadanía y los bomberos forestales de corta duración deben saber que no se les ha podido renovar sus contratos porque los anteriores no habían dejado ni un solo euro autorizado por Hacienda para pagarles".





Sobre la cronología de lo acontecido con estos contratos, Núñez ha explicado que, durante todo el mes de octubre, tuvo la intención de llevar a cabo la ampliación de la contratación de unidades de refuerzo del servicio de bomberos forestales, pero que, sin embargo, Hacienda respondió a esta petición con un informe desfavorable: "se me decía que el contrato de refuerzo de los bomberos forestales era un mero trámite, que se hacía todos los años, que había dinero, que no era necesario pedir autorización ni nada de eso, pero esto no era verdad. Y la culpa no es de Hacienda, sino de la gestión del Botànic y del equipo anterior de dirección de la SGISE (Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana) —empresa pública dependiente de la Generalitat—".



La consellera de Justicia ha explicado que Hacienda, en 2023, autorizó únicamente 80 contratos de bomberos temporales, pero que el Botànic hizo 183. "Para llevar a cabo la prolongación de las contrataciones hasta final de años, después de asumir la gerencia, mandé la carta pidiendo un incremento de masa salarial para poder hacer el contrato del refuerzo, pero la sorpresa fue que, como no había autorización previa de Hacienda y tampoco se había informado a la Dirección General de Sector Público para su autorización, me denegaron la autorización. Solicité una reunión con la directora general de Presupuesto para ampliar los contratos y la voluntad de la consellera de que se ampliarán, pero no ha sido posible dentro de la legalidad".



Por contra, ha destacado su objetivo de reforzar la SGISE para que no sea "un ejemplo de falta de gestión, despilfarro y oscurantismo", dotándolo de "estrategia y futuro" con el inicio de la cobertura de puestos directivos en los próximos días y la eliminación de "gastos fastuosos y superfluos". La sociedad contará con un presupuesto de 55 millones, nueve millones menos que en 2023.



También ha resaltado los dos millones presupuestados para parques de bomberos y adquisición de autobombas, que "tanta falta les hace" a estos profesionales, y su intención de afianzar la prevención de incendios a nivel municipal. "Trabajaremos para eliminar la visión compartimentada entre prevención y extinción del anterior gobierno por una gestión integral del territorio, un 'fire management'", ha dicho.



En esta línea, Núñez ha abogado por mejorar la formación de los bomberos forestales, por impulsar los helicópteros de coordinación, rescate y transporte sanitario, por mantener las ayudas a los consorcios provinciales y por impulsar "las quemas prescritas como instrumento de gestión forestal". La prevención de incendios contará con 36,7 millones de euros en 2024.

Presupuestos que huelen a "chamusquina" y son una "bomba incendiaria"

Desde el PSOE y Compromís han acusado a la Consellera de "incoherente" y de intentar "tomar el pelo" a los bomberos al considerar que las cuentas presentadas por la Conselleria rebajan hasta un 10% el presupuesto para las actuaciones que tienen como objetivo la prevención de incendios". “¿Le parece compatible argumentar que tuvieron que despedir a estos profesionales por no tener presupuesto suficiente y, al mismo tiempo, recortar 13 millones el presupuesto de la SGISE?”, le ha preguntado Jesús Pla, diputado de Compromís en Les Corts.



Alicia Andújar, ha señalado que los presupuestos "huelen a chamusquina" como la gestión de Núñez y ha reprochado a la consellera sus "recortes" en prevención que, a su juicio, no permitirán cubrir las promesas a los bomberos forestales.



Pero, según ha criticado, "lo más grave del presupuesto de la Conselleria de Justicia es que "la violencia de género ha dejado de ser un objetivo para el gobierno de Carlos Mazón". "Parece ser que 74 mujeres al día víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana no le parecen suficientes a Mazón porque ni siquiera se contempla la lucha contra este problema en las cuentas de Justicia para 2024", ha aseverado.