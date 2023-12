Matrimoniadas PSOE-Vox en Valencia: de “fachita cobarde” a “élite corrupta”

Las broncas entre concejales del Ayuntamiento por Twitter ya es un habitual, sin embargo, el motivo de esta, una cita en el médico es, cuanto menos, surrealista.

El Valencia C.F., y una cita en el médico provocaron ayer la 'enganchada' diaria entre concejales de PSOE y Vox en redes sociales. Los protagonistas de esta, como no, han sido dos ediles muy activos en Twitter, la red social donde la gente expresa su opinión sin ningún tipo de tapujos, como Borja Sanjuan (PSPV) y Juanma Badenas (Vox), teniente de alcalde del Ayuntamiento.



La discusión llega a raíz de la posición de la formación de Abascal respecto a la situación del Valencia Club de Fútbol y su propietario, Peter Lim, pues esté pasado miércoles, en rueda de prensa, el teniente de alcalde afirmaba, con contundencia, que él y los concejales de Vox iban a ser claros respecto a su posición contra Meriton, que no es otra que exigir que Lim cumpla con sus compromisos con el club, la ciudad y la sociedad valenciana o se marche. "Os acordáis que ayer decía que no apoyaría un convenio con Meriton… pues hoy he preguntado en Comisión, donde de verdad hay que mojarse, cuál era la posición del gobierno y Badenas se ha ido corriendo sin decir nada al grito de que no llegaba al médico", criticaba Sanjuan en Twitter.

Sin embargo, esta afirmación, como ya es costumbre en los representantes de Vox en la Comunitat, no iba a quedar sin respuesta y el teniente de alcalde contestaba: "Por tu pesadez he llegado al médico media hora después de la cita, pues solo enredas en las comisiones, repitiéndote y repitiéndote. Eres miembro de la elite progre y corrupta que hundió el Valencia CF y la dignidad de una ciudad, haciéndole un traje a medida a Lim y ahorrándole 8 millones de euros de los valencianos. No llegas ni a aprendiz de Sánchez. Torpe", respondía el concejal de Vox.