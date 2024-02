Ricard Camarena examinarà com cuinen els famosos els dissabtes en À Punt

El reconegut xef valencià desafiarà cada setmana tres celebrities, que elaboraran una recepta i l’enviaran als rivals perquè la valoren sense saber qui l’ha cuinada

Aquest dissabte 17 de febrer a les 22 hores, À Punt estrena Tupper club, un reality que posa a prova les habilitats en la cuina dels famosos de la Comunitat Valenciana. El reconegut xef Ricard Camarena presenta aquest nou espai d’entreteniment, suspens i rivalitat on els concursants tractaran de guanyar el trofeu d’or.

Actors, humoristes, cantants, artistes, esportistes, presentadors i rostres habituals de la radiotelevisió valenciana acceptaran el repte de Ricard Camarena de preparar una recepta temàtica.

Cada programa comptarà amb tres convidats protagonistes que cuinaran a casa i enviaran les elaboracions a la resta de concursants a través d’un servei de missatgeria. Després de tastar els plats, cadascun d’ells elegirà la seua recepta favorita, encara que eixe vot no serà l’únic, perquè Ricard Camarena també valorarà les propostes i votarà.

Els tres participants setmanals no coneixeran la identitat dels rivals fins al final, i això permetrà que valoren de manera lliure els plats que tasten. O el que és el mateix, criticar-los sense tallar-se un pèl.

“Tupper club és un espai que combina cares conegudes, gastronomia i molt d’humor. Si a això sumes que el mestre de cerimònies és un xef de la talla de Ricard Camarena, la proposta és rodona. Un programa per a passar una nit de dissabte entretinguda amb la radiotelevisió valenciana”, assegura Alfred Costa, director general d’À Punt.

Ricard Camarena és un cuiner de prestigi amb una trajectòria reconeguda: dues estreles Michelin, tres sols Repsol i el Premi Nacional de Gastronomia el 2019. I Tupper club és el segon programa que presenta en À Punt després de la sèrie documental Cuineres i cuiners del 2019. Durant la presentació, el xef ha destacat els moments divertits entre els concursants perquè no tenien miraments amb les crítiques. Així mateix, ha afirmat en tot moment que no ha volgut ser dur i ha "intentat ser molt didàctic amb els concursants i donar consells perquè ho facen millor a la pròxima". I ha acabat valorant que "a través de l'humor i les cares conegudes, la cuina seguisca arribant a les cases".

Sole Giménez, Choriza May i Sergio Alcover

Tupper club s’estrena amb una recepta que gira entorn del concepte del ritme i les receptes que s’enfrontaran són les de la cantant Sole Giménez, la drag queen Choriza May i el coreògraf Sergio Alcover.

Sole Giménez ha decidit preparar pollastre amb xampinyons, una recepta de quan era menuda i vivia a França amb els pares. L’artista compleix quaranta anys damunt dels escenaris i la seua professió l’obliga a menjar moltes vegades fora de casa, però li posarà afecte a aquest plat que diu que sempre li ix boníssim.

La nostra drag queen més internacional, Choriza May es llança a la competició per a aconseguir l’or amb una recepta de la família, els espaguetis de la iaia Carmen. Diu que viu en un món de fantasia on es pot ser performer, cantant, ballarina, dissenyador gràfic… i ara xef.

I el corèograf i director artístic Sergio Alcover, que va decidir dedicar-se a la dansa després d’haver vist el videoclip de “Thriller” de Michael Jackson, serà el tercer participant. Recorrerà a una recepta de llentilles amb xoriç amb què sempre triomfa.

Tupper club compta amb deu programes i la participació de trenta persones conegudes del món de l’art, la cultura, l’esport i la televisió que hi participen. En les pròximes deu setmanes posaran també a prova la seua destresa gastronòmica Paco Nadal, Maria Abradelo, Paola Dominguín, el mag Jandro, Pere Aznar, Maria Zamora, Carme Juan, Bérnar Giménez, Maria Juan, María Jesús (amb l’acordió), Carlos Segarra, Pepiu, Óscar Tramoyeres, Nerea Sanfe, Manu Górriz, Ferran Cano, Lluís Cascant, Mari Giner, el pilotari internacional Sacha Kruithof, Concha Montaner, l’exjugador del València CF Amedeo Carboni, Clara Castelló, l’influenciador Cabrafotuda, Nelo Gómez, Jordi Morera, Maribel Gil i Lluís Penyafort.