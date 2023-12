À Punt aposta per l'humor i la música per a la nit de Cap d'Any

El programa 'Campanades 2024' tindrà un endevinador que, amb el lema “Ves amb compte amb el que desitges”, advertirà al públic sobre les seues il·lusions per al nou any.

La cadena pública aposta pel bon humor i la música per a convertir la nit en una festa inoblidable. La programació especial per a la nit de Cap d’Any començarà a les 21:30 hores amb un aperitiu deliciós que ha preparat el programa 'TàP Zàping' amb Lluís Cascant. A l’hora del sopar reviurem els moments més divertits de 2023 i disfrutarem d’una anàlisi d’actualitat diferent amb paròdies i 'fakes' dels nostres polítics autonòmics i nacionals que tenen garantits els somriures.

A les 22:30 hores començarà la programació en directe des del Palau de les Comunicacions, a la plaça de l’Ajuntament de València. A les 22:50 hores, acomiadarem l’any amb l’especial 'Campanades 2024' de la mà d’Àlex Blanquer, Ximo Rovira i Óscar Tramoyeres. Arribarem a les campanades amb esquetxos divertits de cares conegudes per a l’audiència, els desitjos per al nou any enviats per les espectadores i espectadors d’À Punt i un endevinador peculiar que ens mostrarà com seria el futur si es compleix el que es desitja.

Les reporteres d’À Punt Berta Báidez i Nerea Sanfe s’encarregaran de contar-nos a peu de plaça com s’està vivint la festa, els focs d’artifici i les històries d’aquells que donen la benvinguda al 2024 des del punt neuràlgic de la festa de Cap d’Any a València. A les 23:40 hores arribarem al moment més esperat de la nit de Cap d’Any: les campanades des de la plaça de l’Ajuntament de València. Amb la companyia de Ximo Rovira i Àlex Blanquer, disfrutarem de les 12 campanades, ens menjarem el raïm o els gallonets de taronja i farem el brindis per les coses bones que ens portarà el 2024.

Després, com que la nit és jove, la radiotelevisió valenciana ha preparat una matinada de música de karaoke amb 'Cantem-li al 2024!' per a passar-ho bé amb la família i amics.