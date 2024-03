Puente "dinamita" el acuerdo de Gobierno con los socios de Compromís

Los órganos de dirección de la coalición nacionalista decidirán si romper con el Gobierno tras el enfrentamiento con el ministro de Transportes.

El Gobierno 'Frankenstein' está a punto de perder un dedo. En un contexto delicado para el Gobierno de Sánchez al límite del bloqueo en el Congreso y en el que cada voto cuenta, la coalición nacionalista de Compromís estudia una posible ruptura. Culpan al ministro de Transporte, Óscar Puente, de "dinamitar" las relaciones entre ambos socios. Las últimas decisiones del ministro acerca de determinadas infraestructuras en la Comunidad Valenciana, concretamente el supuesto trato de favor a "Ayuso" a la hora de construir túneles pasantes, ha crispado al partido de Joan Baldoví hasta el punto de que los órganos directivos decidirán "si ratificar, o no, el acuerdo de Gobierno".

El histórico de Compromís, Enric Morera -expresidente de Les Corts y actual senador- protagonizó un enfrentamiento en el Senado con el ministro, aseverando que "la relación entre Compromís y el Gobierno está rota". "Suscribo cada una de sus palabras", ha expuesto Baldoví un día después al ser preguntado por este asunto acusando al ministro de "dinamitar las relaciones".

"Es una tomadura de pelo y una burla", según Baldoví, que Puente haya fijado para 2050 túnel pasante de Valencia mientras en Madrid ya se ejecuta el tercero. A ello se suma la aprobación de la ampliación del Puerto de Valencia y de la cual Compromís siempre se ha mostrado en contra por el supuesto impacto medioambiental negativo.

Por todo ello, Baldoví ha anticipado que "los órganos de Compromís deben ratificar o no la decisión del acuerdo de Gobierno y decidir cuál será su actitud" en el Congreso. Los dos escaños de los nacionalistas por sí solos no son decisivos para las votaciones, siempre y cuando el PSOE cuente con todos los apoyos de los partidos que le dieron la mayoría en las elecciones, pero en su defecto podrían condicionar la acción de Gobierno de Pedro Sánchez, que vive al límite del bloqueo parlamentario. Consciente de ello, Baldoví amenaza: "Este Gobierno necesita cada voto, hay más días que longanizas y la actitud de Puente no ayuda".

Eso sí, la libertad de Compromís es limitada al formar parte de la coalición de Sumar. Y con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, no les interesa entrar en conflicto con Yolanda Díaz. Del otro lado de la balanza a la posible ruptura se encuentra este acuerdo con Sumar y el vínculo con el ministro que, según Baldoví, favorece que las relaciones "sean buenas". Se ha referido directamente al ministro de Cultura-de Sumar- Ernest Urtasun, que en ese mismo instante se encontraba en tierras valencianas "haciendo apología del pancatalanismo", en palabras del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera.