Carta, de un ciudadano, al Presidente del Gobierno

Tenía yo previsto compartir este domingo unas reflexiones propias sobre las redes sociales y algunas consideraciones personales sobre su uso, cuando me encuentro, precisamente usando las redes sociales como vehículo, con la ya tan afamada “carta a la ciudadanía” del Presidente del Gobierno.

Ya han pasado las primeras reacciones de los suyos y de los otros, los comentarios, la casuística y hasta las previsiones o las apuestas. Hemos escuchado el “no pasarán” a Patxi primero, voceado después a la puerta de Ferraz. Y el “basta yá” de la vicepresidenta aspirante (¡ay, la hemeroteca reciente con el basta ya de Aznar), amplificado con monitores en el exterior. Y el rollito bueno, tan sentimental y romántico como subversivo del bendito de Zapatero. Hemos asistido al ritual de manual de exaltación del líder (corolario no editado del de resistencia).

El calificativo de berrinche o la referencia adolescente al escrito, con ser mucho menos contundentes que las de dejación de funciones y el conjunto de las que pormenorizadamente han sido expuestas por la oposición, se me antojan las que mejor describen al personaje.

Me ha llamado la atención la herramienta diseñada por el PP para contestar al Presidente (con especial recomendación de hacerlo respetuosamente) y ni corto ni perezoso lo he hecho. Me voy a dar el lujo de compartirlo con ESdiario y con ustedes si siguen leyendo.

“Sr. Presidente:

Me jubilé con 70 años -hace ya tres- de catedrático de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Pero de alguna forma sigo en activo, fundamentalmente en el campo de la cultura y la gestión científica. Soy vocal -por elección parlamentaria cualificada- del Consell Valencià de Cultura. Y a la sazón, presidente de su Comisión de las Ciencias. Me mantengo en foros, seminarios y congresos, sigo publicando artículos de investigación y dirigiendo tesis doctorales. Ejerciendo temporalmente docencia en el extranjero, pronunciando conferencias, y participando en tribunales académicos o de concursos. Contertulio habitual en temas de arquitectura, territorio o medio ambiente en una TV privada autonómica, he publicado varios centenares de artículos de opinión o difusión, semanalmente en la actualidad como columnista en un medio digital.

Entenderá que mis preocupaciones, fundamentalmente de orden intelectual, cultural y científico, tienen que ver con lo que a mi juicio es la pérdida de valores como el respeto a la verdad, la honestidad, la cultura del esfuerzo, el tesón y el emprendimiento, el rigor histórico, la innovación y el ensayo, la creatividad en suma. Y la ausencia de políticas que lo combatan.

Preocupado por la escandalosa -siempre, a mi parecer- reducción del nivel de exigencia y el abandono, y en ocasiones la crítica, de la excelencia.

Preocupado por la ausencia, cada vez más habitual, de especificidad profesional y experiencia laboral en la materia, en el ejercicio de la política.

Preocupado, en consecuencia, por lo que todo ello puede significar de retroceso intelectual y democrático. Hipotéticamente contrario al interés de progreso del que usted y su gobierno se declaran firmes defensores.

Vengo reflexionando días atrás sobre estas cuestiones, que no me parecen menores, y seguiré haciéndolo mientras mis preocupaciones se mantengan. Aunque lo haré compatible con el resto de mis obligaciones diarias. Que no son pocas en esta España vertiginosa que compartimos (cada uno en su sitio y dicho sea con el debido respeto) todavía completa.

Ayuno de presuntas pero imposibles adhesiones en mi caso, conste mi agradecimiento por su atención y recíbalo con un cortés saludo.

José María Lozano Velasco”

Y he añadido el número de mi DNI. No la espero, pero si recibiera respuesta me quedaría de piedra. Ya les contaré