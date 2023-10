Vox se planta y pide concejalías: "La alcaldesa es una actriz sin poder"

El portavoz de Vox Valencia reclama a María José Catalá las concejalías de primera: "Hacienda, Urbanismo y los proyectos grandes de la ciudad, queremos peso".

Vox pide al Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia la "representatividad" que ganaron en las elecciones municipales. Tras tres meses de gobierno en solitario en el que el PP no puede aprobar nada sin el apoyo de Vox por aritmética, el portavoz de Vox Juanma Badenas expone en una entrevista para ESdiario sus exigencias a la alcaldesa María José Catalá: la concejalía de Hacienda y Urbanismo.

-¿Qué balance hace de la gestión del gobierno del PP de María José Catalá en sus primeros 100 días?

-Inexistente. Igual que con Joan Ribó. Han sido 100 días y mil quinientas fotos en las que ha hecho de actriz. La ciudad sigue siendo tan insegura como hace tres meses, no ha movilizado a la policía de barrio. Sigue igual.

No tiene poder, tiene que tomar prestados votos. Vox ha prestado sus votos. No para todo. Sí se los ha prestado para, en julio, poner en marcha la organización y funcionamiento del Ayuntamiento y poder gestionar la ciudad. Pero son votos dados por responsabilidad.

-¿Y qué balance hace de Vox en ese periodo de tiempo en el Ayuntamiento?

-Difícil. Está la mano tendida para formar un acuerdo gobierno con Catalá por responsabilidad. Las cosas no son fáciles. No consideramos que haya habido toda la lealtad y transparencia por parte del PP. La situación es complicada, piden que les apoyemos, pero no se da muestra de fiabilidad.

-¿Han hablado de los presupuestos?

-No hemos hablado de presupuestos. Lo que Catalá ha hecho es, cuando le pedía el cuerpo, relacionarse con nosotros para pedir que le apoyásemos. Le dije que nosotros preferimos relaciones estables y tener compromiso general antes de que cada vez que le pida el cuerpo llevarnos al huerto. Desconozco el proyecto de Valencia de Catalá, que creo que no tiene ninguno. El compromiso general pasa por ver el proyecto para ciudad y ver si coincidimos. Por responsabilidad, llegamos a aceptar responsabilidades de gobierno. No tenemos líneas rojas, sino verdes, que son el interés de los valencianos y el sentido común.

-¿Si los presupuestos responden al interés de los valencianos los apoyarían por responsabilidad?

-No vemos posible que los presupuestos sean positivos. Lleva tres mes para elaborarlos y no nos ha llegado nada. No le daremos un cheque en blanco para maquillar y no nos vendemos por un plato de lentejas. Queremos presentar aportaciones para el buen gobierno no solo para los presupuestos. Aprobaremos los presupuestos que se adecúen a las líneas de trabajo. Está por aprobar gerencia de EMT, las comisiones. Mirar acuerdo por acuerdo, no vamos a ir así, queremos cogobernanza estable y con parámetros establecidos.

¿Socios preferentes? Es una invención. Estamos absolutamente en la oposición

-¿Qué concejalías le va a pedir al PP?

-Para construir un proyecto de ciudad común, Vox tiene que tener la gestión de delegaciones importantes, para demostrar que somos capaces. No aceptamos ninguna delegación de segunda o tercera.

-¿Cuáles son de primera?

-Todas son importantes, pero queremos Hacienda, Urbanismo y los proyectos grandes de la ciudad. Sanidad y Consumo son secundarias, educación, la Albufera... queremos peso.

-¿Pedirá vicealcaldía?

-Para Vox es más importante el contenido que el nombre. Pedimos el reconocimiento a Vox del peso que tiene por respeto a los votantes a través de representatividad y competencias.

-¿Por qué se niega Vox a oficializar bodas?

-Las bodas es delegación de la Alcaldía. Como no estanos en gobierno, ¿por qué tener las competencias de las bodas? Igual ocurre con la competencias en parques y jardines. Mientras no lleguemos a un acuerdo de gobierno no asumiremos competencias de la alcaldesa. ¿Si no nos quiere para Urbanismo o Policía por qué sí en bodas? Aclaro que no privamos el derecho al matrimonio a nadie, tienen la posibilidad de ir a un notario.

-¿Se consideran socios preferentes cómo dice el PP?

-Es una invención de Catalá. No formaría una Sociedad Limitada ni Anónima con ella. Si las circunstancias se dan en futuro con ella podría cogobernar la ciudad. Estamos absolutamente en la oposición. Preferente significa que tiene otros socios. Unos socios (PSOE y Compromís) que estoy seguro de que son para que Valencia siga siendo con la agenda 20230 ciudad verde y para hacer a Peter Lim más rico.

-¿Tiene solución el Mestalla?

-La postura de Catalá y Olano se parece a la del PSOE con Sandra Gómez y Joan Ribo: renovar el convenio urbanístico que ya se tenía. Es un balón de oxígeno o regalo para Lim que ya ha incumplido el convenio. La solución es un concurso público para que se presenten posibles promotores y que el Ayuntamiento de libre concurrencia para la terminación del estadio.

-El PP ha anunciado cláusulas más "garantistas"

-Nadie da garantía para que Lim lo acabe. Olano no me merece confianza porque no dice toda la verdad. Dice que en este momento no hay negociaciones con Meriton cuando sabemos que se ha reunido en Madrid. No ha tenido vergüenza el abogado de Lim a reunirse con los representantes de los valencianos para esa negociación. Se ha bajado los pantalones y claudica con Lim.