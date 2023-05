La primera fallera mayor trans en Manuel Candela-Avenida del Puerto

Lía Sánchez Carballo, mujer transexual, será la máxima representante de esta comisión en 2024: “Tengo el apoyo de mi Falla y de familia de toda la vida”

Las Fallas se abren a nuevas realidades. Lía Sánchez Carballo, mujer transexual, será la fallera mayor de la comisión Doctor Manuel Candela-Avenida del Puerto en 2024, y con ello se convierte en la primera mujer trans en ser fallera mayor, al menos de forma pública. Lía compartirá su año con el presidente infantil, Íker Peña, y dos presidentas de la comisión, Andrea Barrachina y María Toledo.

Lía ha sido fallera de toda la vida y ya de pequeño, antes de su transición, fue presidente infantil junto a su hermano mellizo. Actualmente, tras su paso a ser mujer, Lía, que tiene 24 años y es maquilladora de profesión, se siente respaldada por su familia y por su comisión.

En declaraciones a Levante-EMV, Lía Sánchez Carballo admite que su decisión de ser la primera fallera mayor trans puede levantar alguna polémica, pero que “invitaría a la gente a que me conocieran, a que supieran lo que he pasado. No sé. Quizá les diría aquello de vive de deja vivir”.

Eso sí, a diferencia de la polémica del fallero mayor, que este año nombró la falla Borrull-Socurs y generó controversia al ser una figura que no existe en las Fallas, en el caso de Lía no hay nada que le impida ser fallera mayor de su comisión según el reglamento fallero actual.