Los liberales en España están representados por Ciudadanos. No, no hemos desaparecido. Hemos sido los únicos españoles que les hemos roto el discurso al PP y al PSOE

Estimado lector, nos pasa muchas veces que, viendo los telediarios u oyendo la radio, oímos noticias que sentimos que no van con nosotros. La realidad en la que vivimos es otra, la compra, problemas de salud, los amigos, el cole de los nenes, organizar una pequeña escapada, etc.

Eso nos pasa a todos. A mí la primera. Una de esas noticias son las próximas elecciones del 9 de junio. El pasado jueves por la noche, en contra de mi habitual costumbre de no salir entre semana, me fui a una población cercana a Valencia, Vilamarxant, para cenar con un grupo de personas con las que comparto la idea de que en política las cosas se pueden hacer de otra manera, que la política es el medio para que tu vida sea más fácil en el día a día.

A las 00:00 horas del viernes 24 de mayo, empezaba una campaña electoral muy especial. Personalmente pienso que son las elecciones más importantes que tenemos y a las que menos caso se le hacen. Son más importantes que las municipales, que las autonómicas e incluso las nacionales.

Fue una buena noche. Ganas, ilusión, fuerza. Empieza la campaña electoral para EUROPA. Es en Europa donde se marcan las reglas de lo que es y será tu día a día. Porque ‘Esto va de TI’.

Va de la sanidad, porque allí se marcan las reglas de los medicamentos que vas a comprar a la farmacia. Va de la agricultura, porque allí se dice cuanto producto puede entrar en Europa de otros continentes. Va de la energía, porque allí se marcan pautas para el control y eficiencia energética.

Va de muchas, muchas cosas que te afectan en tu día a día. Los españoles llevamos varias décadas formando parte del Parlamento Europeo. Conservadores, socialdemócratas, comunistas, extrema derecha… Unos acomodados en sus dialécticas y luchas de casa, sin trabajar en Europa por tu día a día, otros que están en el Parlamento Europeo, no sé exactamente para qué… Porque no creen en Europa.

¿Qué hay que cambiar de opinión en Europa porque interesa al partido en España? Pues se cambia.¿Qué ahora la ultraderecha es la más europea de todos aunque hasta ayer decía lo contrario y así no pierdo poder? Pues lo digo. Así es y trabajan en Europa los socialistas y los conservadores. Donde dije digo, digo Diego.

Y luego hay un grupo de europarlamentarios, que realmente creen en Europa y se mueven por defender el día a día de los ciudadanos europeos, moleste o no a los que están acomodados en su status quo. Son los liberales. Una rara avis. Trabajan por hacer tu vida más cómoda. Han cogido fama en Europa de ser el grupo que más trabaja y se mueve para obtener resultados que te hagan la vida más fácil. Ellos van a la realidad de defender al ciudadano europeo en su día a día, les da igual las luchas de los conservadores (PP) y socialdemócratas (PSOE).

Los liberales en España están representados por Ciudadanos. No, no hemos desaparecido. No, no somos de derechas. En un lenguaje coloquial, diría que somos de centro. Yo milito en Ciudadanos, creemos en una forma diferente de hacer las cosas y defender tus intereses. Desde que llegamos a Europa, hace ya una década, la percepción de los españoles en el Parlamento Europeo ha cambiado. Hemos sido los únicos españoles que les hemos roto el discurso al PP y al PSOE cuando han querido disfrazar, y ocultar en Europa, sus tropelías políticas en España. Corrupción, falta de libertad para elegir colegios, imposiciones lingüísticas, cambios legislativos por “un puñado de votos”, las presiones a los jueces… Ciudadanos ha sido muy incómodo para muchos. Y sobre todo ha trabajado por los ciudadanos europeos de a pie. Como tú, como yo.

La web del grupo liberal europeo es un conjunto de realidades conseguidas. No son palabrería política. Son hechos para tu día a día. La voz de los españoles, tu voz, la defensa de tus intereses es lo que mueve a Ciudadanos a seguir. Ciudadanos ha demostrado que trabaja y defiende tus intereses. Los otros defienden “sus intereses”, que en muchas ocasiones no son los tuyos.

Es curioso lo que muchos me dicen…“Que si nos iría mejor si estuvierais vosotros”, “Qué pena que no estéis” “Qué bien trabajáis”. Yo contesto siempre lo mismo. Depende de tu voto.

Que somos incómodos para muchos, eso lo sabemos.

Que no gusta lo que decimos, también.

Pero los liberales somos así. Libres. Y queremos lo mejor para tu día a día. Lo mejor para ti. En igualdad para todos, no sólo para unos pocos.

Por eso es importante que sigamos estando en Europa. Que la voz de España se oiga y se defienda.

Somos #EquipoEspaña.

En estas elecciones europeas te pido tu voto para Ciudadanos, de ti depende que continuemos trabajando.

Carmen L. Martínez