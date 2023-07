A Vicente Barrera le sale un defensor desde el otro lado: José Luis Ábalos

El socialista, aficionado a los toros, señala que no le gusta que se descalifique al vicepresidente de Vox de la Generalitat por ser torero: "no lo estigmatizaría, es nuestra cultura"

Uno de los nombramientos que más ha usado la izquierda para descalificar los pactos del PP con Vox ha sido el del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera. Su pecado: haber sido torero, pese a que también es licenciado en Derecho y empresario. Sin embargo, a Vicente Barrera le ha salido un defensor en las filas socialistas: José Luis Ábalos.

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, ahora como diputado raso, ha concedido una entrevista en Levante-EMV y ha sido preguntado por la designación de Vicente Barrera como vicepresidente, conociendo la afición de Ábalos a los toros y que procede de familia taurina.

José Luis Ábalos ha sido claro, señalando que “no me gusta que se hagan referencias a que fue torero”. El ex ministro añade que “no estigmatizaría algo que forma parte de nuestra tradición” e invita a sus compañeros y a la izquierda a que “hay otros aspectos en los que poner la crítica política”.