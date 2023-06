Abascal marca territorio en Valencia: Vendrá a la constitución de Las Cortes

El partido continúa sin desvelar quién de sus 13 diputados será el presidente de Las Cortes Valencianas.

El próximo lunes tendrá lugar la constitución de la XI Legislatura en Las Cortes Valencianas y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, asistirá para bendecir su segundo Gobierno de coalición con el PP, tras el de Castilla y León.

No es lo habitual que un presidente de un partido acuda a la sesión constitutiva de los parlamentos autonómicos. No estará presente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pero Abascal sí vendrá a Valencia. La presencia del líder de Vox pone de manifiesto la relevancia de la Comunidad Valenciana en el panorama nacional por el pacto de gobierno de coalición PP-Vox que Abascal como modelo que espera implementar en otros territorios así como el próximo Gobierno tras las elecciones del 23J. Su visita llega en un momento candente marcado por las polémicas entorno a la postura del partido sobre la violencia de género y que con toda probabilidad, no solo robará protagonismo al PP, sino que podrá acabar contaminando el día.

Abascal ya acudió a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco con Juan García - Gallardo, como vicepresidente el pasado mes de abril de 2022. En esta ocasión, Abascal se adelanta y marca territorio en Las Cortes en la sesión constitutiva antes de la investidura de Carlos Mazón y el torero Vicente Barrera como vicepresidente remarcando que en este pacto el poder que gana la formación verde con la Presidencia de Las Cortes Valencianas en sus manos.