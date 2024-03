Riaza acoge una nueva edición del Huercasa Country Festival este verano

La localidad segoviana congregará a los amantes del country y de la música americana, en general, del 5 al 7 de julio, en el Huercasa Country Festival.

Ya conocemos las fechas de la nueva edición del Huercasa Country Festival que, como en años anteriores desde 2015, se celebra en Riaza, congregando a los apasionados de la música y del baile country.

Los amantes de este género y de la música americana, en general, podrán disfrutar de grandes artistas durante los días 5, 6 y 7 de julio de 2024, en Riaza, con una programación que se desarrollará, como en ediciones anteriores, tanto en el campo de fútbol como en la Plaza Mayor.

Country Line Dance en la Plaza de Riaza - Foto de Sergio Albert

Es un fin de semana divertido para disfrutar tanto en familia como con amigos, en el que además de escuchar música y participar en las ‘Country Line Dance’, podemos degustar la típica comida americana y de otros muchos países, de la mano de Huercasa, con su maíz a la barbacoa o su smoothie de remolacha, y algunos de los food trucks más conocidos, que ofrecen hamburguesas, pizzas, fajitas, crepes, etc.

Este año, el festival organiza una fiesta de presentación, el sábado 13 de abril, en La Pinilla (Riaza), en la que conoceremos muchos más detalles y en la que comenzaremos a disfrutar de la mejor música country con Sam Outlaw.

Si te gusta bailar country o aprender a hacerlo, te aconsejamos no olvidar tus vaqueros, camisa remangada, botas y sombrero, para lanzarte al mítico baile country en línea, desde dentro o desde la barrera.

Lema de la novena edición

El lema de este año "Take Me Home, Country Roads”, tomado de la icónica canción de John Denver, evoca la conexión emocional con la vida rural y la nostalgia por el lugar de origen, valores fundamentales que la empresa segoviana, Huercasa, dedicada al cultivo de productos hortofructícolas y patrocinadora del festival, comparte con la música country.

Huercasa Country Festival (Riaza) - Foto de Sergio Albert

Además, transmite un sentido de pertenencia y apego al festival, convirtiéndolo en un ‘hogar musical’ para los asistentes, los artistas y las bandas. Este lema demuestra el compromiso del festival y la organización con el mundo rural, la vida sana, la música de raíces en su más amplio espectro (country, blues, folk, rock, etc.) y el municipio de Riaza, anfitrión del evento durante tantos años.

Cartel de la próxima edición

La edición anterior contó con destacados artistas internacionales, como el bluesman Robert Finley, Tennessee Jet, Eilen Jewell, Jesse Daniel, The Sadies y The Sheepdogs, y artistas nacionales como Red Beard, Anna Duke y Mikel Renteria & The Walk On Project Band, que ofrecieron espectaculares actuaciones durante todo el fin de semana.

Por ahora solo sabemos que Sam Outlaw va a participar en la fiesta de presentación que el Huercasa Country Festival tiene previsto realizar en la Pinilla (Riaza), el día 13 de abril. El artista norteamericano incluye esta cita, dentro de su gira por España, para presentar su nuevo disco, ‘Terra Cotta’, que recorre Madrid, Badalona, Valencia y Riaza. Todo un lujo para esta nueva edición del festival.

Poco a poco, se irán dando a conocer los artistas confirmados para la novena edición del Huercasa Country Festival. Hasta entonces, los primeros abonos ‘ciegos’ ya se pueden comprar a un precio de 60€ + gastos de gestión (oferta limitada hasta fin de existencias) a través de la web de wegow.