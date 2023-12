Albufeira en cualquier época del año

Albufeira, en el corazón del Algarve, es perfecta para cualquier mes del año, pero fuera de la temporada estival, este destino es, además de bueno y bonito, también barato.

Si bien es cierto que la gran mayoría considera que el Algarve es un destino exclusivamente de playa y al que solo se va en verano, municipios como el de Albufeira, ofrecen muchos más planes, además del de sus fantásticas calas, y lo hacen durante todo el año.

Desmontando mitos

Sus paisajes, la infinidad de planes que pueden realizarse y su gente, nos cautivarán, desde que pongamos un pie en este municipio. Con este artículo queremos desmontar dos grandes mitos sobre el sur de Portugal.

¿Sólo verano?

Este municipio, con unos 30 km de costa, tiene playas de todo tipo y para todos los públicos, y nada como disfrutar de ellas incluso en invierno, paseando por su arena fina y dorada, protegida del viento por sus acantilados y sin el bullicio al que ya nos hemos acostumbrado en verano.

El clima de Albufeira permite disfrutar de sus fantásticas playas en las cuatro estaciones del año porque, en esta zona, la temperatura no suele bajar de los 15 grados durante el día, en pleno invierno.

Praia do Peneco - Foto de Rita Duro - Tomada a mediados de noviembre

El momento ideal para realizar un recorrido, y tratar de conocerlas todas, es fuera de temporada. Podremos ir aparcando nuestro coche o moto en las cercanías de todas ellas y disfrutar, en cada una, de sus principales atractivos: encontraremos acantilados rojizos, imponentes dunas, cambios de tonalidad en el agua, bosques de pinos piñoneros, manantiales de agua dulce, cobertizos de pescadores con sus aparejos y enormes rocas que salen del mar con extrañas formas. Pero, además, todo tipo de servicios, como hamacas, sombrillas, chiringuitos, clubes de deportes náuticos, etc.

¿Sólo playas?

El municipio de Albufeira tiene mucho más que ofrecernos además de sus magníficas calas y playas. Cuando los veraneantes hacen sus maletas, la ciudad sigue su marcha, incansable, porque cada vez hay más visitantes que eligen sus vacaciones en esta zona, fuera de los meses estivales, buscando más tranquilidad y otro tipo de actividades. No sabemos qué fue primero si el huevo o la gallina; pues aquí pasa lo mismo. No está claro si cada vez más visitantes vienen fuera de temporada y por eso este gran municipio organiza cada vez más actividades, o al revés, este municipio no para de innovar, y por esto, son cada vez más los que van a pasar sus vacaciones allí, fuera del verano.

Planes para todos

Vemos algunas de las actividades que se pueden hacer en Albufeira, en cualquier época del año:

Navegación por el litoral y avistamiento de delfines

Desde la Marina de la Albufeira, salen a diario lanchas semirrígidas (con capacidad hasta 18 personas) y barcos (para hasta 47 personas), que se adentran durante una media hora en el atlántico en busca de delfines. Resulta impresionante ver lo juguetones que son y cómo les gusta interactuar y posar ante la estupefacta cara de todos. La experiencia continúa con un paseo por el litoral, viendo e incluso entrando en las cuevas que se forman en los acantilados por toda la costa. Son las cuevas de Benagil, donde el juego de luces entrando por las formaciones rocosas y la gran variedad de tonos azules del agua resulta excitante.

Dreamwave Algarve organiza estas excursiones y otras muchas actividades como Parasailing, donde un barco o lancha remolca a una persona, sujeta a un ala similar a un paracaídas. Si las vistas del mar y los acantilados desde tierra firme o desde el barco son buenas, mucho más a esa altura. Si buscamos más adrenalina, podemos alquilar motos de agua o montar en el ‘jetboat’ (bote propulsado, de gran potencia).

Buceo y visita de un museo submarino

Además de disfrutar del azul en superficie, en esta zona es posible sumergirnos y conocer, de primera mano, el fondo del mar, sus arrecifes, su flora y fauna. Esta actividad pueden realizarla, además de los buzos certificados, cualquier otra persona. El centro de buceo easydivers organiza bautismos de buceo, cursos de certificación PADI y SSL, inmersiones para certificados y excursiones al museo submarino del artista portugués Vhils.

Este museo, situado a una milla de la costa y a tan solo unos 10 metros de profundidad, cuenta con trece obras metálicas construidas con deshechos recogidos en tres centrales térmicas, que una vez han sido descontaminados, se han inundado en el mar para que albergue especies marinas y, con ello, enriquecer el ecosistema de la zona.

Excursiones en Quad, Buggy o Jeep

Además de los deportes acuáticos, en Albufeira podemos disfrutar de tours guiados, por senderos de tierra y piedra, entre valles y montañas, rodeado de la naturaleza en todo momento. Nosotros elegiremos la duración y el medio de transporte, en función de la adrenalina que queramos experimentar. Es posible incluso ver la puesta de sol o llegar al castillo de Paderne, antigua fortaleza militar de la época almohade (s. XII), dentro de cuyo perímetro se encuentra además la Ermita de Nuestra Sra. de la Asunción, también conocida como Ermita de la Virgen del Castillo.

La empresa Algarve Riders organiza y guía todas las excursiones. Te provee del material de protección (casco y máscara) y ropa necesaria, para que la experiencia sea perfecta. Un plan muy divertido para hacer tanto en familia como con amigos. Esta empresa también alquila motos para recorrer todo el municipio e ir conociendo todas las calas.

Caminos interiores y por el litoral

El municipio tiene amplias zonas rurales, con espacios verdes, arroyos y una gran diversidad de fauna y flora. Existen muchos senderos señalizados para ir a pie o en bicicleta, durante todo el año, donde disfrutaremos de bosques, campos agrícolas, pequeños conjuntos de casas, vestigios de antiguos molinos, ermitas, restos de castillos, arroyos, fósiles y, por supuesto, impresionantes vistas.

Para senderistas de nivel medio recomendamos, principalmente, tres recorridos circulares: a la Meseta de Escapao (8 Km con un desnivel de 216 m), al Cerro de San Vicente (12 Km con un desnivel de 256 m) y al Cerro Grande (12 Km con un desnivel de 304 m).

También, por el litoral, por encima de los acantilados, podemos realizar una ruta, con permanentes vistas a las playas y al Océano Atlántico. Algunas de las zonas, incluso están perfectamente señalizadas y tienen un paseo de madera, por lo que puede ser una actividad muy divertida, incluso con niños.

Conocer el casco antiguo y su cultura

Albufeira es una ciudad orgullosa de su historia, que mira hacia el futuro, sin dejar de lado sus costumbres y cultura, que se remonta a tiempos prehistóricos.

Su casco antiguo es un lugar de visita obligada, por sus calles estrechas, adoquinadas y empinadas, sus casas encaladas, las iglesias, las ruinas encontradas y expuestas en plena calle, las placas cerámicas situadas en cada una de sus puertas o entradas, las galerías de arte, el centro de artes y oficios, las terrazas de restaurantes y bares, el bullicio y sus vistas al mar.

Planes gastronómicos en Albufeira y alrededores

El Restaurante O Farol, en pleno paseo de la Playa de los Pescadores, desde donde puedes comenzar tu visita al casco antiguo de Albufeira. Es perfecto para comer producto fresco del mar, tanto pescado como marisco.

En el Restaurante Veneza comes o cenas rodeado de una preciada cava de vinos que nos hablan de la riqueza vitivinícola portuguesa. Cada día disponen de diferentes platos especiales cocinados lentamente, con mimo y delicadeza, que recuerdan a la cocina de nuestras abuelas, descubriendo los sabores tradicionales portugueses. Está situado a solo 12 km al norte del centro de Albuferia, en la carretera hacia Paderne.

Restaurante Veneza - Paderne - Albufeira - Foto de Victoria Peñalver

El Restaurante Ramires ofrece como plato único su especialidad, el pollo piri piri, jugoso y sabroso pollo frito, con patatas y ensalada. A la hora de pedirlo, puedes especificar el nivel de picante que deseas, incluso pedir que no pique nada. Situado en Guía, a unos 10 km al noroeste del centro de Albufeira, vale la pena acercarse para probar este fantástico pollo.

El Restaurante Quinta do Mel, a unos 10 km al este del centro de Albufeira, en un entorno natural que supone un remanso de paz para el visitante, encontramos productos de calidad, cocinados y servidos con esmero. Ofrece también alojamiento como hotel rural. Una opción ideal para descansar.

Y, para cenar y tomar un cóctel, muy recomendable The Argo Cocktail Bar, dentro del Hotel Tivoli Marina, en Vilamoura, a unos 15 km de Albufeira. Su coctelería acaba de ser galardonada como la mejor por la revista Condé Nast Traveler. La propuesta coctelera de Tivoli cautiva los sentidos, haciendo viajar a los comensales con originales y sorprendentes combinaciones y cuya presentación es una obra de arte, con originales recipientes, técnicas y estilos que elevan la experiencia de los amantes de la coctelería.

Dónde dormir

En Albufeira, con acceso directo a la Playa de Sao Rafael, de arena blanca y agua cristalina, contamos con el Hotel NAU Sao Rafael Atlántico 5*, que nos ofrece tres piscinas exteriores y una interior, Spa, gimnasio, club infantil, restaurantes y bares. Cuenta también con suites de hasta 70 metros, ideales para familias.

Otra fantástica opción, en Albufeira, es el Hotel Vila Galé Cerro Alagoa 4*, cerca de la playa de Pescadores (unos 15 minutos a pie). Tiene dos piscinas exteriores y una cubierta, además de Spa y gimnasio. Esta cadena portuguesa de hoteles, Vila Galé, tiene hasta 9 hoteles repartidos por el Algarve, de los cuales, cuatro están a pocos kilómetros de Albufeira, dos en Villamoura y otros dos en Galé.

En el municipio vecino, en Vilamoura, a 15 km de Albufeira, tenemos además otras tres buenas opciones para alojarnos.

Con vistas al campo de Golf Victoria, el Hotel Anantara Vilamoura 5*, nombrado ‘Mejor Resort Internacional 2023’ por Condé Nast Traveler España, es ideal tanto para viajes familiares como para experiencias íntimas diseñadas solo para adultos, gracias a las dos áreas diferenciadas con las que cuenta. Tiene estupendos restaurantes, piscina interior climatizada y exteriores, tanto para familias como solo para adultos, club infantil, spa, gimnasio, pista de tenis, etc.

En primera línea, con vistas a elegir bien al puerto deportivo de Vilamoura o a la playa, está el Hotel Tivoli Marina Vilamoura 5*, que ofrece 4 piscinas, Spa, gimnasio, además de una fantástica restauración.

Domes Lake Algarve, Autograph Collection 5*, de Marriott, a menos de 15 minutos a pie de la playa, nos ofrece jardines, piscinas exteriores y cubierta, Spa y gimnasio.