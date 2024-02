La clave de la ruina del campo y aviso a Sánchez: "Somos peor que Puigdemont"

Un agricultor andaluz y responsable de COAG explica en menos de dos minutos a qué se debe la crisis del sector, los intereses ocultos que hay detrás y el "veneno" para el consumidor.

No es un economista, ni un ingeniero agrónomo o estadista, es un agricultor de Cádiz que cultiva algodón, Miguel López, que ocupa el cargo de secretario general de COAG Andalucía y se ha hecho viral por su nítida explicación de la situación de ruina que atraviesa el sector primario en España y las repercusiones sobre el consumidor, pero también avisa al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las intenciones de los agricultores y ganaderos.

En menos de dos minutos resume las amenazas para el campo que afronta una "crisis sin precedentes y una reconversión del sector inaguantable". Según este agricultor les están "arruinando poco a poco" y afea que han pasado de ser "unos santos durante la pandemia" a ser ahora "unos apestados". A partir de esta queja llega la clave sobre lo que sucede en las tierras andaluzas dedicadas tradicionalmente a la agricultura, donde aterrizan otros interesados que no usan ni tractor ni azada.

El representante de COAG señala que quieren "echarlos y sustituirlos" porque la estrategia es "exclusivamente para que ganen dinero los mercados financieros", pero advierte que ellos son los únicos capaces de producir alimentos de calidad. "Los únicos que somos capaces de hacer alimentos para tener un principio de soberanía alimentaria en Europa somos nosotros".

Placas solares en lugar de cultivos y "veneno" para el consumidor

La denuncia va más allá y es clarificadora. Por un lado critica que en España se estén consumiendo "ciruelas de Camboya, sandías que se revientan solas de Marruecos", entre otros productos que llegan de terceros países como judías y tomates. Defiende que los agricultores andaluces son capaces de producir y "en ese marco de calidad y sostenibilidad que la gente quiere, además garantizando la seguridad alimentaria. Hombre le están trayendo a la gente veneno", añade.

El testimonio es demoledor revelando un cambio de modelo que se torna hacia la implantación de placas solares en lugar de cultivos impulsadas por grandes empresas. "Nosotros para que nos vamos a quedar aquí para recibir a los que vienen a poner placas a través de los fondos de inversión que no sabemos ni quienes son y están llenando Andalucía de placas para después llevarse el valor añadido". Aquí cabe puntualizar que cada vez se busca compatibilizar el uso de estas energías con la actividad agraria, pero es la rentabilidad económica de cada una de estas actividades la que no coincide tanto.

Después de su exposición ha reclamado el fin de esta situación y que el Gobierno de Pedro Sánchez se "siente" y busque soluciones a lo que considera un "problema de Estado". Además, ha lanzado un aviso que recoge el sentir de un multitudinario sector que no piensa rendirse hasta conseguir sus reclamaciones. "No vamos a parar hasta que no lo arreglemos, que lo tenga claro Pedro Sánchez que nosotros somos peor que Puigdemont para manejarnos".