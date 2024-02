Duras cargas policiales contra los agricultores en el Mercadona de Antequera

Las protestas de los agricultores y ganaderos se intensificaron durante la tarde del miércoles con la llegada de varios cientos de personas a pie y unos 40 tractores hasta las instalaciones del centro logístico de la localidad malagueña de Antequera, donde tiene su sede de distribución la empresa Mercadona.

Esto provocó un fuerte despliegue de la Guardia Civil y los antidisturbios de la Policía Nacional para impedir que cortaran el paso de vehículos de transporte en las instalaciones, desde la autovía A-92 hasta el polígono de Antequera. Sin embargo, según pasaban las horas y entraba la noche, los agricultores encendieron hogueras y el ambiente se fue caldeando, hasta tal punto que sobre las 20.00 horas comenzaron las cargas policiales para disuadir a los manifestantes, que en algunos momentos incluso obligaron a retroceder a los agentes.

Los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los agricultores para poner fin al piquete en la plataforma logística, donde se aglomeraban los camiones de transporte. Incluso uno de ellos, cargado con productos químicos y plásticos salió ardiendo, al parecer, debido a las cargas de la policía.

The Spanish police use tear gas against farmers to end the blockade of the Mercadona logistics platform (large distribution) this evening in Antequera. pic.twitter.com/VMYyMPHwKR