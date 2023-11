El escritor Javier Castillo se gana miles de enemigos y se ve obligado a recular

La publicación que ha realizado el malagueño en sus redes sociales es de lo más insolidaria, pensando en sus libros y su economía, y los ataques han provocado que tenga que salir al paso.

El escritor Javier Castillo se ha convertido en uno de los autores más famosos del país en los últimos años y sus numerosos títulos han copado los ranking de los libros más leídos. Algunos como 'La chica de nieve', 'El día que se perdió la Cordura' o 'El cuco de cristal' han sido de los más exitosos, e incluso, se han versionado en series de televisión.

Pero una vez conseguido ese reconocimiento, el escritor ha sorprendido con una publicación en sus redes sociales que han impactado a sus seguidores y a otros muchos usuarios que no han dudado en criticar a Castillo por su propuesta insolidaria y su ataque a la cultura.

Al escritor no le parece bien que sus libros se presten de manera gratuita en las bibliotecas públicas, e incluso, llega a afirmar que ese ejemplar no te lo presta la biblioteca si no el propio autor "gratis", haciendo alusión al escaso dinero que reciben los escritores por su obra. Al vendedor de estos best seller no le renta que sus títulos lleguen a las manos del público sin pago previo.

Habría mucho que decir pero en resumen se podría contestar a Javier Castillo que las bibliotecas hacen lectores y sólo los lectores compran libros. Además lo que dice es básicamente mentira (el libro se compra y además se paga mucho dinero por el canon a autores). @JavierCordura pic.twitter.com/Ag8a6eeJ9L — BiblioPiedrasBlancas (@BiblioPiedras) November 23, 2023

Javier Castillo es un escritor de éxito. En su opinión las bibliotecas no deberían prestar libros de forma gratuita. Las bibliotecas son el refugio de lectores sin recursos, un rincón donde la cultura fluye libre, una barricada frente a la ignorancia. Reflexiona Javier. Y lee. — Ivan Gallardo (@caminantes21) November 23, 2023

Retira la publicación

Todo esto ha desatado la indignación de los lectores, que destrozan con sus opiniones a Castillo y le recuerdan que las bibliotecas sí compran los libros y es donde se inculca el hábito de la lectura, donde se genera ese 'amor' por pasar páginas llenas de historias en los que serán los futuros consumidores en las librerías.

Tal ha sido la polémica que ha generado el escritor que ha borrado la publicación en la red X, para aclarar, con otro tuit, que su propuesta no es contra las bibliotecas si no contra el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), asociación que gestionar de forma colectiva los derechos de propiedad intelectual.

Por cerrar el tema y para evitar malinterpretaciones:



Las bibliotecas son fantásticas y tienen pocos recursos. Debería de haber más, con más fondo y con más presupuesto para eventos.

Por otro lado, el Estado podría aumentar el importe que se paga por cada libro prestado, de… — Javier Castillo (@JavierCordura) November 23, 2023

Pero Javier Castillo se queda solo aunque ha tratado de darle un 'giro al guion', que todavía le pone más en evidencia después de la aclaración.