Barbate 'pasa página' porque tiene mucho y bueno que ofrecer: "Capital del atún"

La localidad gaditana se convierte en foco de atención pero por uno de sus manjares y deja a un lado el negro capítulo del narcotrafico invitando su Semana Gastronómica y su Ruta del Atún.

La ciudad gaditana de Barbate ha sido el centro de la atención mediática desde el pasado 9 de febrero en el que una narcolancha arrolló a una zodiac de la Guardia Civil causando la muerte de dos agentes en el puerto. Desde ese día no han cesado las reacciones al aterrador suceso que evidencia un problema: la impunidad con la que actúan los 'narcos' en esta localidad que acapara los titulares de prensa, pero que se replica en muchas otras zonas de la costa andaluza y el río Guadalquivir.

No es un problema 'exclusivo' de Barbate, pero sobre este municipio ya pesaba el estigma y las familias que se dedican al menudeo de droga destacan más que su forma de vida tradicional, dedicada a la pesca y las conservas, hasta que les golpeó el paro al mismo tiempo que las mafias les ofrecían una salida aparentemente fácil.

En 2004, la realidad social de este pueblo se hizo aún más notoria debido a la popular película 'Atún y chocolate', comedia que protagonizó Pablo Carbonell y que puso a Barbate en el foco por ese manjar que pescan en el Atlántico y por el hachís que llega del otro lado del Estrecho de Gibraltar.

Un 'paréntesis' en medio del huracán

Ahora, de nuevo en el ojo del huracán, llega un 'paréntesis' y se libra por unos días del 'chocolate' y de la crisis del sector de la pesca artesanal, para celebrar su identidad como "capital del atún". En el momento más oportuno, la localidad presenta la 16 edición de la Semana Gastronómica y la ruta por distintos establecimientos hosteleros, una doble cita que patrocina la Diputación de Cádiz y que tiene al atún rojo de almadraba como "epicentro" desde el 24 de abril al 5 de mayo.

Aunque haya coincidido con el reciente y grave suceso, la cita con el producto estrella de la cocina barbateña está completamente consolidada en el calendario primaveral de la provincia y convertida en "cita ineludible" para los amantes del atún rojo. Barbate celebrará ambos eventos que se iniciará el 24 de abril con la Ruta del Atún por bares y restaurantes para continuar del 1 al 5 de mayo con la Semana Gastronómica del Atún de Barbate.

El atún de almadraba: un icono internacional

"El atún de almadraba es un icono internacional de la cocina de la provincia, potencia la imagen de Barbate y hace que sea valorado por todos. Algo muy nuestro, patrimonio de nuestra provincia, producto emblemático de la cocina gaditana". Son las palabras de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que también ha tenido un recuerdo para el municipio y los dos guardias civiles fallecidos.

Presentación de la Semana Gastronómica del Atún de Barbate, con la presidenta de la Diputación.

No se olvida el suceso, pero los barbateños, en su inmensa mayoría personas trabajadoras que sostienen con esfuerzo pequeños negocios de hostelería y servicios o se dedican a salir al mar, necesitan redirigir la presión mediática hacia todas las cosas positivas que tiene que ofrecer. Y es que no sólo es el atún, que sin duda el que lo haya probado sabe que no tiene rival (ya sea a la plancha, crudo, 'encebollao' o en manteca), la exquisitez se extiende desde las cocinas de sus bares más populares hasta los que preparan recetas más sofisticadas.

Playas, naturaleza y un pueblo auténtico

Pero es que además cuenta con espacios naturales únicos de excepcional belleza como su sucesión de playas paradisiacas como la de los Caños de Meca que llega hasta el Faro de Trafalgar y se extiende por la de Zahora hasta El Palmar, o el parque natural de la Breña y las marismas de Barbate.

Playa de Zahora (Cádiz). Foto: M. Herreros.

Y si no es suficiente, lo mejor de Barbate es su pequeño y animado centro del pueblo, donde los turistas conviven, en verano y si no sopla levante, con los barbateños y donde el atún es también protagonista. Lo mejor para conocer a estos gaditanos es ir de compras al mercado (donde hay atún fresco) y luego tomar una cerveza en los locales que lo rodean, para posteriormente elegir un bar, restaurante o peña para pedir atún, que es sano y da pie a visitar alguna de sus heladerías con mucha calidad.

Los barbateños son por lo general extrovertidos, hospitalarios y además, es de agradecer, que no hayan perdido su verdadera esencia, como sí ha ocurrido en zonas de la costa, en las que uno parece que está en Ibiza en lugar de en Cádiz.