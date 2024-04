Espadas pide tomar en serio el 'drama' de Sánchez que actúa como un "gran líder"

El PP andaluz apaga el discurso sensiblero del socialista con la cruda realidad, en la que el presidente se ha dado "a la fuga" cometiendo un acto de total "irresponsabilidad" institucional.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, utiliza desde que apareció la carta del presidente Pedro Sánchez dirigida a la ciudadanía en la red social 'X' su tono más lastimero y sus últimas declaraciones han sido para pedir sensibilidad a los miembros de PP y Vox a los que anima a "tomarse en serio" y "leer de verdad" la "sincera" declaración emitida por el presidente del Gobierno y el alcance de la misma manifestada "en términos personales".

El líder del PSOE andaluz no escatima en mostrar su apoyo al presidente y apela al sentimentalismo. Sin embargo, lo más llamativo es la visión que tiene de la actuación de Sánchez y su posible dimisión. Espadas, quien ha reconocido que los socialistas viven este momento con "zozobra" y "preocupación", ha enmarcado la declaración del presidente del Gobierno como uno de los momentos de la historia del partido en el que "grandes líderes" se dirigieron a los ciudadanos para "tomar unas decisiones clave" y corregir el "rumbo de la sociedad" a fin de esquivar la "polarización política".

Estos días, @sanchezcastejon ha logrado que toda España reflexione sobre la necesidad de defender a nuestro país del odio y la deshumanización.



Le he trasladado que claro que merece la pena seguir adelante por este país y por todo lo importante que se está haciendo por la vida…

Espadas se muestra esperanzado y ha manifestado que: "Los socialistas sabemos que vamos a salir también de esta situación", y confía en que este periodo de meditación permita a Sánchez "coger con más fuerza, si cabe, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de compromiso social, que no es otro que el de estos 145 años de historia del PSOE". Aunque no ha desvelado la forma en la que será reforzado, todo parece que apunta a que utilizará el resorte de la 'cuestión de confianza' para que el resto de los diputados lo apoyen y a partir de ahí poder 'censurar' cualquier crítica al Gobierno.

La cruda realidad: un presidente "a la fuga"

Frente al mensaje de Espadas, el PP andaluz ha evidenciado la cruda realidad a la que se enfrenta el país con un presidente que abandona sus funciones para pensar en su vida personal. Algo inédito que el vicesecretario de Coordinación Institucional del PP andaluz, Antonio Sanz, ha tachado de "paripé" y "marketing patético" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tras la investigación judicial a su esposa.

La frivolidad y el victimismo de Sánchez solo generan una imagen dañina para nuestro país ante el mundo y demuestran una dejación de responsabilidades.



Es fundamental que los políticos actúen con responsabilidad y altura de miras, dejando a un lado los shows mediáticos.

Sanz ha apuntado a que "el problema es que un presidente no se puede dar a la fuga, un presidente no puede hacer dejación de responsabilidad, si se quiere marchar que se marche, pero no puede decir me quito de en medio cinco días, es una irresponsabilidad", con repercusión internacional.