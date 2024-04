Castilla y León, el corazón híbrido de Renault

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió con Josep María Recasens, director de Estrategia de Renault Group, director de Operaciones de Ampere y presidente director general de Renault Group Iberia. Durante el encuentro, expresó su gratitud por el compromiso de la multinacional francesa con la región, que alberga centros de producción en Valladolid y Palencia.

Fernández Mañueco transmitió personalmente su agradecimiento a Recasens como parte de sus reuniones habituales para evaluar la situación del sector y los proyectos en curso.

Posteriormente, en un mensaje en su cuenta personal en una plataforma de redes sociales, el líder regional elogió a Renault Group como uno de los principales impulsores del liderazgo de Castilla y León en el ámbito automotriz a nivel global.

