El bulo del oso de León que se acerca a los coches: ni siquiera es de España

Estos días se ha hecho viral en WhatsApp y en la red social X un video en el que se ve a un oso pardo en una carretera de montaña de Villablino, en León. El animal, en actitud amistosa, no solo no huye o se encara, sino que se acerca incluso al coche desde donde se le graba y empieza a comer el alimento que le ofrecen.

La escena, además de una imprudencia tremenda por parte del que lo graba, es una verdad a medias ya que aunque ha dado la vuelta a España como si hubiera ocurrido en un pueblo de León, lo cierto es que sucedió en Rumanía en una fecha desconocida que incluso podría ser de hace años atrás, según afirman desde la Fundación Oso Pardo.

Y es que el mismo oso y el mismo vídeo han ido viajando por las redes sociales y apareciendo en diferentes lugares de Asturias, Cantabria o el País Vasco…

Me llega este vídeo de Asturias. No se de cuándo. Impresionante oso pardo. Pero ¿eso de darle de comer? ¿Para que se acerque a carreteras y le atropellen? No se que opinan expertos de @fundacionoso o @FAPASSPAIN pero me parece tremendo. pic.twitter.com/uG3WwmtHs6