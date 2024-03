Óscar Puente no es profeta en su tierra: “aquí no me entienden bien”

El ministro de Transporte, envuelto día sí y día también en una polémica, descarta ser el candidato de el PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

En una entrevista con 'El Día de Valladolid', el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente ha dejado muy claro que no se ve en el futuro de candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León porque cree que la gente de su tierra no le entiende.

"No es mi hábitat, no es mi campo. Es muy difícil que pudiera ser candidato en una Comunidad que no me entiende bien", afirma Puente, expresando abiertamente su desilusión con la situación política y social en Castilla y León. Estas palabras reflejan un profundo desencanto por parte del ministro, quien ha sido conocido por su activismo en temas relacionados con Valladolid y la región en general.

Puente explica que cuando habla de "apostar por Valladolid", lo hace con la convicción de que esta ciudad puede ser un motor de transformación y progreso para toda la región. Sin embargo, lamenta que sus palabras sean malinterpretadas como un menosprecio hacia otras áreas de Castilla y León. "Cuando hablo de Valladolid pienso también en León, en Burgos, en Palencia y Zamora, pero eso no se entiende", enfatiza.

El ministro no oculta su decepción con la situación de Castilla y León, señalando que le duele ver a esta tierra "resignada, en manos de mediocres, que llevan décadas conduciéndonos al abandono". Puente expresa además su deseo de poder impulsar un cambio en la región, pero reconoce que no se considera la persona indicada para liderar ese proceso.

Castilla y León, “geriátrico a cielo abierto”

No es el único frente que tiene abierto el ministro en su tierra. Hace unos días calificó a Castilla y León como un “geriátrico a cielo abierto”, lo que fue criticado con dureza desde ámbitos políticos y sociales.

Además, su postura sobre el tren directo Madrid-Aranda-Burgos ha levantado ampollas incluso dentro del PSOE de la región. Así, si Puente lo considera “inviable” desde el punto de vista económico, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha manifestado su completo desacuerdo con esa afirmación.

Corta el diálogo con el alcalde de Valladolid

En cuanto al tema del soterramiento de las vías del tren en Valladolid, Puente deja clara su postura y su límite en el debate con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Plantea dos opciones claras: la integración o la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Además, advierte que no está dispuesto a seguir debatiendo sobre este tema. "No voy a debatir más con él sobre este tema", sentencia al respecto.

Las declaraciones de Óscar Puente reflejan un estado de desilusión y desencanto con Castilla y León, así como una firme determinación de no involucrarse en la política regional debido a la falta de entendimiento y apoyo que siente por parte de la comunidad. Su visión crítica y sus palabras contundentes marcan un punto de inflexión en el panorama político de la región, dejando claro que el diálogo y la colaboración son fundamentales para construir un futuro más próspero y equitativo para todos.