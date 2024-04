Rotundo y claro mensaje de Mañueco sobre Sánchez y su famosa carta

El presidente de Castilla y León valora la famosa carta a través de redes escrita por el líder socialista y solo ve una solución posible: "El tiempo de Pedro Sánchez está agotado".

Poco menos de 24 horas después de la sorprendente carta de Pedro Sánchez anunciando que iba a reflexionar sobre su futuro al frente del Gobierno de España, siguen produciéndose las reacciones tanto a nivel político como mediático. En este caso hablamos de la de uno de los presidentes autonómicos que más crítico se ha mostrado siempre con el líder del PSOE y que siempre habla sin pelos en la lengua sobre el panorama político nacional: Alfonso Fernández Mañueco.

El máximo dirigente de Castilla y León ha aprovechado su intervención en el Foro Económico de El Norte de Castilla para dar su opinión acerca de la ya famosa misiva del máximo dirigente socialista y, como es habitual, lo ha hecho de manera clara y rotunda. Mañueco ha apuntado a la presión de la corrupción sobre las espaldas de Sánchez como detonador de esta decisión y para él solo hay un camino posible: “El tiempo de Sánchez se ha acabado”.

El tiempo de Pedro Sánchez está agotado. España necesita un presidente a tiempo completo que se preocupe por el interés general de todos los españoles y no únicamente por su interés particular. pic.twitter.com/BncZSjVzld — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) April 25, 2024

Concretamente, el dirigente popular ha expresado que Sánchez está “ahogado por la corrupción”. Además apunta que los españoles se merecen otro presidente del Gobierno, uno que no se venda por votos ni intereses personales: “En España necesitamos un presidente que gobierne, que actúe con responsabilidad. España necesita un presidente a tiempo completo que se preocupe por el interés general de todos los españoles y no únicamente por su interés particular”.

Mañueco cree que de nuevo Sánchez piensa en él por delante del resto y le ha afeado que se coja “cuatro días libres” para pensar su futuro en vez de tomar la decisión y anunciarla al momento. También lamenta que, de nuevo, la imagen de nuestro país en el exterior se ve afectada por el mal hacer de su presidente: “El daño reputacional que ha hecho al país es gravísimo”.