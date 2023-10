Extorsión, amenazas de muerte, chantajes...Y un detenido en Alicante

La Policía Nacional ha detenido a un varón por extorsionar durante casi un año a otro hombre mediante amenazas para reclamar una deuda económica

La Policía Nacional detiene en Alicante a un varón que extorsionó durante ocho meses a otra persona para reclamarle una deuda contraída por un préstamo.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Alicante, tuvo su inicio tras la denuncia de la víctima, quien llevaba viviendo durante meses bajo amenazas contra su integridad física por parte de otro varón que le había hecho un préstamo de dinero.

Una deuda de 5.000€

Según relató la victima a los agentes, a principios del mes de agosto del año 2022 había solicitado dinero a un varón que se dedicaba a hacer préstamos. Éste varón le prestó la cantidad de 3.000 euros, pero aprovechándose de la situación de precariedad de la víctima le aplicó al préstamo unos intereses exorbitados, pues a cambio de los 3.000 euros tendría que devolverle 5.000 euros en el plazo de un mes a sabiendas de que no podría saldar la deuda tan pronto.

Pero eso no era todo, ya que cuando expiró el plazo acordado para pagar el préstamo y la deuda no fue pagada por la víctima, el prestamista propuso que por cada mes de retraso tendría que pagar 1.500 euros más, a lo que la víctima accedió por no poder pagarlo de otra forma.

El autor de los hechos, a sabiendas de que la víctima no podía pagar la deuda contraída, dio un ultimátum a la víctima manifestándole que le dejaba unos meses para poder saldar la deuda pero que para ello tendría finalmente que pagarle 20.000 euros, coaccionando y amenazando a la víctima con “arruinarle la vida” o “pegarle una paliza” si no hacía efectivo el pago reclamado o si denunciaba los hechos ante la policía.

Ante estos hechos, los agentes identificaron plenamente al autor de los hechos, quien cuenta con antecedentes por otros hechos, que fue localizado y detenido por la presunta comisión de un delito de extorsión. El detenido, de 31 años de edad y de nacionalidad española, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.