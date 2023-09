Compromís a la desesperada: usa un tema pasado y claro para cargar contra Montes

Joan Baldoví exige a Mazón que destituya a la consellera de Turismo por unas ayudas del covid que en ningún momento son irregularidades y que en su día criticaron sin éxito

Joan Baldoví rescata un tema del 2020 para 'atizar' al nuevo Consell y exigir al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que destituya a la consellera de Turismo, Nuria Montes, por desviar unas ayudas de "forma poco ética" para pagar su sueldo en Hosbec. El líder de Compromís ve "gravísimo" que Montes desviará estos fondos, 38.000 € para pagar cinco nóminas, de una ayuda que iba destinada al sector. Sin embargo, la Agencia Antifraude concluyó que no existía ninguna irregularidad en cómo se empleó esa subvención.



El portavoz adjunto de Compromís, Vicent Marzà, señaló este jueves en el parlamento valenciano -donde Montes dio a conocer las líneas que seguirá al frente de su departamento- que cuando la actual consellera dirigía Hosbec "utilizó una subvención de la Diputación de Alicante destinada a todo un sector, en plena postpandemia, para pagarse su sueldo, de 7.500 euros, durante cinco meses" y a de otro técnico de Hosbec.



El exconseller de Educación y diputado de Compromís, llegó a insinuar que el nombramiento de Montes como consellera era una forma que tenía Carlos Mazón, president de la Generalitat, de "tapar" el asunto, pues, la ayuda fue firmada por el entonces presidente de la Diputación de Alicante y ahora president de la Generalitat.



La Agencia Antifraude abrió, en el año 2021, una causa para investigar si se había vulnerado la Ley General de Subvenciones. A pesar de que el grupo Compromís en la Diputación de Alicante también presionará a Mazón con este asunto en su día, fue él quien firmo esta ayuda, el expediente de Antifraude se cerró tras concluir que no se había incurrido en ninguna irregularidad.



Baldoví ha considerado que "Montes no fue capaz de dar ninguna explicación en su comparecencia de esta actuación tan poco ética y nos parece gravísimo que al frente de las políticas de Turismo de nuestro territorio esté una persona que en vez de preocuparse por el sector en una situación tan difícil pusiera por delante cubrir su sueldo con ayudas públicas".



Desde la Generalitat no están preocupados por esta cuestión, pues, "ya fue resuelta" en su día. La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha querido defender a Montes durante la rueda de prensa para informar sobre los asuntos del Consell: "la consellera aludida lo tiene clarísimo, lo explicó ayer y nadie está tapando nada. Esta oposición tan destructiva y tan pobre que tiene que recurrir a temas personales y antiguos".