Le echan del trabajo por ser concejal de VOX: "Entraron y se llevaron el dinero"

Cierran a la fuerza las oficinas del banco de Enrique Martínez dejando a los vecinos de Almoradí sin poder sacar dinero tras tomar posesión en el Ayuntamiento como concejal.

El concejal de VOX de Almoradí ha sido despedido a la fuerza tras tomar posesión de su cargo. Enrique Martínez ha denunciado un "allanamiento" en su oficina bancaria, así como el robo de información personal, según su versión. El cierre del banco sustentado en el "posible daño a la imagen del banco" por tomar posesión como concejal de la formación de Abascal ha dejado sin servicio a los vecinos de la localidad que ahora deben desplazarse a otros municipios para extraer su dinero.

El sábado 17 de junio en Almoradí tomaron posesión los diferentes actores políticos del Ayuntamiento que, tras el resultado de las elecciones, tienen la responsabilidad de gestionar el municipio de aquí a cuatro años. Uno de ellos fue Enrique Martínez, quien fue investido en calidad de concejal de Vox en la oposición.

Martínez trabajaba de agente Santander, es decir, era un autónomo que gestionaba su propio negocio y que regentaba él mismo en la Calle Tomás Capdepón número 5, donde desarrollaba una cartera de clientes cedida por el Banco Santander. Llevaba más de dos años trabajando en dicho puesto.

Entraron y nos bloquearon los ordenadores con todas las cosas personales. No podemos sacar ni las cosas personales ni nada. Bloquearon la línea y se llevaron el dinero.

Cuando se anunció la lista de candidatos de VOX al Ayuntamiento de Almoradí, el ya nombrado concejal Enrique Martínez recibió una notificación del Banco Santander. “Vinieron a decirme que no me podía presentar a las elecciones, que tenía que elegir”, cuenta Enrique Martínez en declaraciones a ESdiario. En su opinión, al no infringir ninguna cláusula del contrato, siguió adelante con la candidatura, hasta que tomó posesión del cargo.

Los motivos expuestos por parte de Santander S.A. en la carta remitida a Martínez el 27 de abril, el día antes de la toma de posición, reconocen que no existe una cláusula que indique esta incompatibilidad en el desempeño de las funciones, pero consideran que "su vinculación a un partido político podría dañar la imagen del banco" y se apoyan en el Código de Conducta.

Este martes, la red de agentes de los responsables territoriales del Banco Santander le hicieron una visita en la sede bancaria de la localidad, donde desarrollaba su actividad profesional: “Me bloquearon los ordenadores y desconectaron la oficina. Me han bloqueado, sin ningún consentimiento de ningún tipo. Dijeron que ellos podían entrar, que era del Santander. Entraron y nos bloquearon los ordenadores con todas las cosas personales. No podemos sacar ni las cosas personales ni nada. Bloquearon la línea y se llevaron el dinero”. Martínez llamó a los agentes de Guardia Civil ante el "allanamiento" a su propiedad.

Enrique Martínez ya ha puesto este suceso a disposición judicial. Martínez no entiende el ‘allanamiento’ al que ha sido sometido y teme las consecuencias: “Trabajo hace más de dos años aquí e hice una inversión hace 4 meses para una nueva oficina más moderna, ahora tengo que despedir a la gente”.

En las diligencias, a la que ha tenido acceso ESdiario, queda constancia de que los agentes de la citada red de entidades bancarias se "han apoderado de toda la información, entre ella información personal relativa a mi intimidad lo que podría constituir un delito de revelación de secretos que afecta a mi intimidad personal y familiar". Por acceder "sin consentimiento" a las instalaciones bancarias denuncia un "allanamiento y coacciones".

Los ciudadanos no pueden sacar dinero