El Hospital de Vinalopó mantendrá la gestión privada

La prórroga de la concesión, avalada por los indicadores, reta a la ley restrictiva que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

El Hospital de Elche-Crevillente, conocido como el Hospital Vinalopó, se mantendrá bajo la gestión privada del Grupo Ribera. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha avanzado que la Generalitat prorrogará la concesión si mantiene los indicadores actuales, que ha afirmado que en estos momentos tiene todos "por encima de la media". Una premisa que con toda probabilidad cumplirá teniendo en cuenta que tan solo faltan nueve días para que concluya la concesión y este 31 de mayo llegue el momento de aprobar la prórroga.

En un contexto en el que el Ministerio de Sanidad pretende llevar a cabo una ley de gestión pública sanitaria para limitar la presencia del sector privado en el sistema público de salud y en el que Compromís persigue con bulos a la empresa concesionaria con el fin de evitar la prórroga, el Hospital del Vinalopó supera con buena nota los indicadores y se sitúa como uno de los mejores de España.

El Vinalopó aprueba en 23 de los 26 criterios, obteniendo mejor nota que, en cambio, aquellos de gestión directa pública que aprueban en 18. Es decir, que cumple satisfactoriamente con el 84% de los indicadores, frente a la media de centros públicos que solo alcanza el 69% de los objetivos. Estos indicadores evaluados por la Conselleria de Sanidad miden resultados asistenciales, de accesibilidad y calidad.

Por ejemplo, sobresale en la lista de espera. La demora media para una intervención en el Hospital de Vinalopó se sitúa en 55 días mientras que en los hospitales de gestión directa de la Generalitat Valenciana asciende a una media de 105 días. Se da la misma situación en la lista de espera en atención primaria. El Hospital de Vinalopó tiene establecido un objetivo más exigente, de 4,8 días y actualmente es de 5,1. Cumple con la meta fijada para los hospitales públicos que es de 5,5 días y, sin embargo, estos centros no la alcanzan y su lista de espera es de 6,7 días.

"Si el Hospital de Elx-Crevillent sigue actuando como en la actualidad, que en este momento todos los indicadores están por encima de la media, el gobierno de Carlos Mazón no le va a hurtar a los ciudadanos de Elche-Vinalopó una asistencia sanitaria que, en este momento, es buena. No tenemos ningún tipo de prejuicio ideológico. Si sigue en los indicadores actuales, que está por encima de la media en indicadores de accesibilidad, CMA, consultas externas, rotación o sustitución, si siguen así, lo prorrogaremos", ha aseverado el conseller.

Además, ha recalcado que la situación de este hospital "no es la misma" que la de los de Denia (Alicante) y Manises (Valencia), donde sí se ha revertido a la gestión pública. "Cuando hicimos la auditoría, encuestas y valoramos indicadores de calidad y asistenciales, nos dimos cuenta de que lo mejor para Denia y Manises era la reversión al sistema sanitario público", ha señalado.

Asimismo, Gómez ha sostenido que deben tomar decisiones "basadas en la eficacia y eficiencia". "Hay que huir de cualquier tipo de decisión ideológica, porque es preconcebida y siempre es errónea. Creo en el modelo de concesiones, pero controladas, con calidad, donde se haga responsabilidad real de lo que es la asistencia sanitaria por parte de la Conselleria. Pero no es menor cierto que lo que creo más es en la calidad percibida por parte del ciudadano", ha apuntado.

El conseller ha considerado que no es posible gestionar la sanidad pública sin la sanidad privada y ha sostenido que "la sanidad no tiene apellido, sino que es o bien gestionada o mal gestionada". "Mi obligación es gestionarlo bien, pero si para mi mayor objetivo, que es el darle salud a los ciudadanos con lo que yo gestiono, no puedo, no llego a darle unos buenos elementos de salud o salud óptima, tengo que complementar clarísimamente con la privada", ha defendido.

En la misma línea, ha precisado que su primer objetivo es el derecho a la salud; el segundo, una gestión de la sanidad pública "bien hecha, eficaz y eficiente"; y, en caso de no poder hacerlo, "concertar de una forma ordenada, equitativa, pausada, con la sanidad privada, y controlada", ha zanjado Gómez.