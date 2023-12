Mazón hará una reversión “modélica” de Dénia frente a las "chapuzas" del Botànic

El presidente de la Generalitat defiende que la reversión del hospital de la Marina Alta “es ordenada y consensuada con los trabajadores” frente al caos que se vivió en Alzira y Torrevieja

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado la localidad alicantina de Dénia donde ha hecho referencia al principal asunto de la comarca: la reversión de la gestión del hospital de la Marina Alta a la Sanidad pública. Así, Mazón ha defendido "una reversión modélica, ordenada y consensuada con los trabajadores, dándoles seguridad y estabilidad".

"Me parece importante que seamos capaces de hacer una reversión ordenada, y no una chapuza como se hizo en otros lugares en la pasada legislatura, me estoy refiriendo al Alzira y a Torrevieja", ha subrayado Carlos Mazón en referencia a los procesos de reversión que se hicieron durante el gobierno del Botànic.

Carlos Mazón ha considerado que "estamos haciendo las cosas bien, estamos respondiendo a un criterio que es el más importante de todos, que es el de la eficiencia, el de la eficacia y, sobre todo, el de la atención sanitaria hospitalaria de calidad. Esto es lo que prima y en eso estamos trabajando".

El presidente de la Generalitat ha apuntado que tiene una "interlocución directa" con los distintos ayuntamientos de la comarca y ha avanzado que, después de Navidad, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se volverá a reunir con los primeros ediles.

Carlos Mazón realiza con ello su primera visita institucional al Ayuntamiento de Dénia, donde ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad, Vicent Grimalt, y el vicealcalde, Rafa Carrió, para abordar los proyectos e inversiones que precisa este municipio.