González Pons: “El sanchismo humilla a los alicantinos”

El vicesecretario valenciano del PP denuncia "el abandono de las infraestructuras" y que "esto cambiará con Mazón en la Generalitat y Feijóo en el Gobierno"

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, ha asegurado hoy en Alicante que “el sanchismo humilla a los alicantinos” cambiando la estación de referencia en Madrid, que era Atocha, “y obliga a los alicantinos y valencianos a ir a Chamartín”.

González Pons indica que esto cambiará “con un presidente al frente de la Generalitat Valenciana que es alicantino y que es Carlos Mazón, con el que esta provincia volverá a tener atención en Madrid”. Así se ha manifestado en Alicante ante los medios de comunicación junto a la cabeza de lista al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos, y otros miembros de la candidatura.

El abandono de las infraestructuras en la provincia de Alicante

Ha señalado que “cuando se habla del abandono de las infraestructuras en la provincia de Alicante es cierto que se pueden enumerar muchas, pero hay una que me parece representativa de ese olvido, que es la estación de Chamartín. Cree que los alicantinos y valencianos han sido humillados con contundencia, no por el traslado a Chamartín, si no por las condiciones en que se ha hecho”, ha explicado, y se ha referido a que “un ministro socialista valenciano hace cinco años decidió cambiar el destino de Atocha a Chamartín”.

“El sanchismo es antialicantinismo, y necesitamos que Alicante recupere la atención con un gobierno que no la relegue”, ha zanjado González Pons.