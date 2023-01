Sorpresa en el PP: Cesar Sánchez vuelve a Calpe como candidato a la alcaldía

El que fuera alcalde de Calpe entre 2011 y 2019 volverá a presentarse en lugar de la actual alcaldesa Ana Sala, que apunta a ir en la lista a las Cortes Valencianas

Sorpresa en la candidatura del PP a la alcaldía de Calpe. La actual alcaldesa del municipio de la Marina, Ana Sala, no repetirá y en su lugar volverá a presentarse el ex alcalde popular César Sanchez, actualmente en Madrid como diputado en el Congreso.

César Sánchez, que fue alcalde de Calpe entre 2011 y 2019, y presidente de la Diputación de Alicante en el anterior legislatura, dejó la alcaldía en 2019 para centrarse en ser la voz de los alicantinos en el Congreso, donde con la llegada de Pablo Casado a Génova fue nombrado cabeza de lista y número uno del PP a la Cámara Baja por Alicante.

Ana Sala tomó el relevo de César Sánchez siendo la alcaldesa estos cuatro últimos años, y todo hacía prever que repetiría, pero en un giro de los acontecimientos, César Sánchez regresará a su lugar de origen tras su periplo madrileño y volverá a ser candidato en Calpe.

Este movimiento deja a Ana Sala fuera de la alcaldía, pero desde el PP apuntan a que el destino de la actual alcaldesa será ir en la lista a las Cortes Valencianas por Alicante.

La vuelta de César Sánchez a la alcaldía de Calpe se justifica en intentar conseguir el mejor resultado en votos, que Sánchez arrastraría más que Ana Sala. También se señala que la vuelta de César Sánchez a Calpe no implica que no repita como diputado en el Congreso, y podría compatibilizar ambas funciones. Lo que está claro es que el ex alcalde vuelve a la política municipal tras cuatro años centrado en Madrid en un giro inesperado.