El fin de los días

Entre cierta progresía que sabe a rancia y huele a chamusquina del pasado, se ha hecho viral un tuit de Compromís donde anuncia y preconiza la vuelta a la corrupción, al compadreo político-empresarial, merdé urbanístico, escamoteo inquisitorial de la única y verdadera gramàtica de la llengua de Pompeu i Fabra y, no sé yo, si ya puestos en hecatombes apocalípticas, también el fin del mundo (tal como lo conocemos hoy).

Tan agoreros estos de Compromís como aquellos iluminados predicadores que preconizaban cómo por inapelable decisión divina estaba a punto de llegar la desaparición de la raza humana en el cabalista y oscurantista año 1000, castigados todos (buenos, malos y regulares) por nuestras muchas ofensas al Altísimo que había dejado de ser Misericordioso, aunque como viene demostrando la Historia ni fuimos menos pecadores en el año del nacimiento de Cristo, ni más en el reciente 2000 que tampoco se cumplieron las profecías de Nostradamus, o de alguno de sus intérpretes. Pero siempre hubo, hay y habrá alucinados deterministas.

Ahora esta tropa pancatalanista, maulets versus botiflers, saca las trompetas de Jericó para anunciar un primer parte de guerra contra Mazón por haber incluido en las murallas del poder a Vox, a quien según estos maulets “hay que poner un ‘cordón sanitario’ para que no infecten al resto”. ¿No les recuerda semejante expresión aislacionista a los lazaretos, islas cercadas bajo pena de muerte o campos de concentración de los que no se podía ni entrar ni salir? ¿Leprosos, apestados, judíos…, qué son los de Abascal en la Comunidad Valenciana para Joan Baldoví? ¿Por qué mienten diciendo que el catedrático Carlos Flores estuvo dos años en la cárcel cuando nunca llegó a pisarla? ¿Se puede redimir un maltratador o ya es del todo punto irrecuperable para la sociedad? Probablemente desconozcan que en las conversaciones entre el PP y Vox, Mazón exigió la evacuación de Carlos Flores al foro madrileño, como contrapartida a la entrada de los ultraconservadores en su Gobierno, y se nombraba a catolicísima Llanos Massó como presidenta de Les Corts Valencianas.

En cualquier caso y tal cual se escribe en las esquelas: “tan sensible pérdida” acarreará el finiquito de mucho puesto digital bien remunerado, colaboradores/as hasta para ir al baño, subvenciones a miniorganizaciones

Y es que a los de Compromís se les nota más cabreados que una mona gibraltareña caída al agua fría del peñón. Algo natural e irremediable entre los malos perdedores cuando en las últimas elecciones autonómicas han pasado a 15 escaños de los 17 que tenían, o, dicho de forma numérica: de 439.459 a 349.142 votos (casi 100.000 menos). Y eso que no les ha ido tan mal como a sus socios botánicos. En cualquier caso y tal cual se escribe en las esquelas: “tan sensible pérdida” acarreará el finiquito de mucho puesto digital bien remunerado, colaboradores/as hasta para ir al baño, subvenciones a miniorganizaciones Països Catalans, LGTBI, ultra-animalistas, folclorismos artificiales, etc., que sirven como publicistas para un Compromís no más de izquierdas que el PSPV, ni menos republicano que la siniestra de la polisemia catalana o vasca. Si a la caída de Ximo Puig, hoy trasconejando futuros en compañía de ¡Bravo-Pompadour! (una de las políticas más hábiles que conozco), unimos el batacazo Pedro Sánchez, no va a haber cama en el asilo y exilio cuatrienal para tanta gente vocera de un fin del mundo que ni llega ni se le espera, porque tanto fatalismo universal lo dejamos para entretenernos con las películas distópicas; aunque lo que sí aguardamos muchos es el registro y limpieza de los cajones del poder botánico ocultados en nuestro pasado más inmediato.