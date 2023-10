Entre acusaciones entre alcaldía y gobierno... 40 inmigrantes llegan a Alicante

Barcala muestra "solidaridad" pero exige información y "lealtad", mientras Subdelegación defiende que están en contacto con el alcalde

Un grupo de unos 40 migrantes procedentes de las Islas Canarias llega esta semana a Alicante en el marco de la declaración de emergencia humanitaria que se activó en las islas ante la venida de estas personas en las últimas semanas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirma que la Subdelegación del Gobierno le informó de la llegada de 40 migrantes al aeropuerto de Alicante-Elche y ha precisado que están en un régimen "sin condicionantes".

El primer edil alicantino ha afirmado que el subdelegado del Gobierno en Alicante, Carlos Sánchez Heras, le trasladó este jueves que el miércoles por la noche había llegado al aeropuerto de Alicante un vuelo con 40 personas migrantes procedentes de Canarias y que se habían encargado de alojarlos. Barcala ha defendido la "solidaridad" de Alicante, pero ha exigido "información" y "lealtad institucional".

En este sentido, ha considerado "importantísimo" informar para que "no se genere ni alarma social, ni preocupaciones, ni ningún tipo de inquietud". "Creo que es saludable que se comparta la información con quienes también tenemos responsabilidades a nivel municipal respecto a aquellas personas que son ubicadas, alojadas o atendidas en nuestra ciudad, porque tenemos esa responsabilidad y porque podemos ayudar", ha sostenido Barcala.

En la misma línea, ha insistido en que la ciudad de Alicante "es y será siempre solidaria y estará siempre ayudando cuando se producen casos de crisis humanitaria", pero ha exigido "lealtad y responsabilidad institucional". "Que se informe precisa y detalladamente, en tiempo real, para que pongamos a disposición del Gobierno de España los medios del Ayuntamiento y podamos colaborar en una mejor atención a estas personas", ha recalcado.

"No es de recibo que, a toro pasado, te vayan diciendo cuánta gente está llegando; creo que no es tampoco de recibo que estos traslados se estén haciendo de madrugada, como a escondidas, que no se esté pasando la información adecuadamente. Todo el apoyo y solidaridad, pero la exigencia de información, porque no entiendo que sea incompatible una cosa con otra, ni que esa información deba ocultarse", ha zanjado.

Delegación "en contacto" con alcaldía

Por su parte, fuentes de la Subdelegación han afirmado que el subdelegado del Gobierno informó este jueves personalmente al alcalde de Alicante y han añadido que la delegada del Gobierno también está en contacto con Barcala.

Asimismo, se han referido a las palabras de Pilar Bernabé y han enfatizado que Canarias "necesita la ayuda" de otras comunidades autónomas. "Somos un país solidario y, de hecho, la Comunitat Valenciana es ejemplar en esta materia", han enfatizado.