La UA presenta a Dénia els seus projectes d’investigació gastronómica

Els estudis desenvolupats pel Centre de Gastronomia del Mediterrani GASTERRA-Dénia de la Facultat de Ciències abasten temàtiques noves analitzen des de la qualitat del peix que consumim.

El dijous 25 de gener, en una jornada que tindrà lloc en el CDT Marina Alta de Dénia, es presentaran els resultats de les línies d’estudis científic en el camp de la gastronomia que han obtingut ajudes a la investigació. Aquestes ajudes, per un import de 36.000€, s’emmarquen en el conveni de col·laboració de la Universitat d’Alacant i el Centre de Gastronomia del Mediterrani GASTERRA amb l’Ajuntament de Dénia i tenen com a objectiu impulsar línies #R+D+I en gastronomia, com també facilitar la incorporació de personal investigador a l’ecosistema gastronòmic.

En l’àrea de la salut i la qualitat dels aliments, es presenten els resultats dels treballs: Efectes de compostos utilitzats en gastronomia molecular sobre la composició de la microbiota intestinal, La qualitat del peix que consumim i olis vegetals enriquits amb compostos bioactius encapsulats per a reduir el contingut en acrilamida, un component químic que es genera de manera natural en els processos de fabricació i fritada i que pot tenir efectes nocius per a la salut.

Pel que fa als avanços en sostenibilitat es presentarà un estudi sobre la Reducció de residus alimentaris en la restauració. En el terreny de la reutilització de residus orgànics es presenten els resultats d’un projecte encaminat a l’«obtenció de nous ingredients amb funció tecnològica procedents del ressituo sòlid» generat en l’elaboració de la tradicional orxata de xufa.

En el camp de la psicologia social veurà la llum un nou concepte: La tríada: Intel·ligència Gastronòmica- Innovació Social- Diplomàcia Gastronòmica.”

Referent a avantguarda alimentària, es presenten els estudis: Agricultura cel·lular i molecular per a una cuina d’avantguarda; Health and sensations i Obtenció de tipus selectes de pebrella Thymus piperella d’interès per a la gastronomia.

Per a finalitzar es mostraran els avanços obtinguts en el projecte: La cadena de valor de turisme gastronòmic.

L’exposició d’aquestes investigacions tindrà lloc en el CDT Marina Alta (C/ Falutx s/n de Dénia) i començarà a les 10.00 en un acte obert al públic fins a completar la capacitat de la sala.

La inauguració comptarà amb la presència de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Dénia, Melania Ivars i de la directora de Gasterra UA-Dénia Juana Jordá. La sessió de matí estarà guiada pel professor Enrique Moltó, coordinador acadèmic de GASTERRA i Vicent Martí, qui representarà Dénia Ciutat Creativa. L’encarregada de presentar la sessió de vesprada serà la professora Aranzazú Valdés, coordinadora del grau de Gastronomia i Arts Culinàries de la UA. La conferència inaugural estarà a càrrec del xef estrella Michelin Nazario Cano, xef executiu de la cadena hotelera Ritual Terra, que planeja per a la pròxima primavera l’obertura del restaurant que portarà el seu nom a l’hotel Ritual de Terra Resort & Spa Moraira.