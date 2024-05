El PSOE desacredita a los hombres maltratados: "Porque no les ponen comida"

Los socialistas valencianos deslegitiman la Fundación de Hombres Maltratados, aprobada por el PSOE en el Ministerio, asegurando que son "maltratadores" encubierto.

La Fundación de Hombres Maltratados incomoda al PSPV. Desde que se ha dado a conocer su registro oficial han tratado de acusar al Gobierno de Carlos Mazón de "machista". No les funcionó culpar al presidente valenciano por dar de alta a esta asociación al quedar al descubierto que primero fue el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska quien aprobó su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA). Para deslegitimar la entidad, ahora ponen el foco en desacreditar a los hombres que han sufrido malos tratos y se agrupan en la asociación.

La diputada del PSPV, Alicia Andújar, ha juzgado a los hombres de la Fundación y afirma que son "maltratadores" y no maltratados. "Cuando veo la página web y lo que dice, lo tengo muy claro. Ya sé por qué son hombres maltaratdos", ha comenzado. "Son maltratados porque seguramente algún día no se les haya sacado un plato de comida o porque su mujer no les ha contestado a la llamada o porque un día no han sabido donde estaba su mujer y es probable que estaba con unos o con otros", ha ironizado. "Ese es el problema de los hombres que cometen delitos de violencia de género que no son capaces de identificar que sus conductas son constitutivas de delito", ha apostillado.

Así, dando por hecho la circunstancia personal de cada hombre inscrito en la Fundación, Andújar acusa al Gobierno valenciano de "restar dotación presupuesta a las mujeres maltratadas" a través de la partida destinada a las subvenciones para asociaciones en la que competirán juntos "sino que se la da a sus maltratadores".

"Ser maltratador desgrava"

En la misma línea, la diputada socialista Rosa Peris también sostiene que los hombres de la Fundación son maltratadores y no maltratados como figura en su razón de ser. "La inscripción de la fundación hace que ahora todos los valencianos vayamos a acabar pagando la defensa de los maltratados puesto que las donaciones que reciba desgravan", ha lamentado.

Y se dirige al Gobierno de Carlos Mazón, pese a que la inscripción ha sido concedida por su propio partido, el PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Registro Nacional de Asociaciones. Ha acusado al PP -pese a que la Fundación de Hombres Maltratados no tiene vinculación con ningún partido- se "tergiversar los términos para ocultar su poca vergüenza" porque "no es lo mismo una asociación que una fundación, puesto que la segunda tiene la obligación legal de defender el interés general algo que, sin ninguna duda, la Fundación en Defensa de los Hombres Maltratados no hace" y ha señalado a Mazón de "colocarse del lado de los agresores y no de las víctimas".

La Fundación de Hombres Maltratados

La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados es la primera de España que agrupa a los hombres víctimas del maltrato de sus parejas o exparejas mujeres. Se inscribió en el registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y previamente en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA).

Se trata de una organización cuyo objetivo es "la defensa de Derechos Humanos: Protección del colectivo de hombres víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres, dentro del marco legal vigente, actualmente conocida como violencia doméstica, así como promover la igualdad de género: Promover la igualdad integral de derechos entre hombres y mujeres, en concreto velando por las víctimas masculinas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja", según la resolución publicada en el DOGV.