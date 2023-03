La fiesta privada de Rafael Amargo en una pizzería de Alicante

Rafael Amargo ha sido arrestado al barajar del tren en Alicante y deja plantados a los invitados de su fiesta privada en un restaurante italiano.

El artista Rafael Amargo se disponía a actuar en un restaurante italiano en el centro de Alicante, pero no llegó a tiempo puesto que fue detenido por presunto tráfico de drogas una vez más. Desde que el artista se mudó a Alicante el pasado mes de febrero para "vivir una vida tranquila" alejado del anterior escándalo pendiente de juzgar, organizaba sus propios 'shows' y los difundía sólo a través de sus redes sociales para los mas allegados.

Los agentes de la Policía Nacional de Madrid se desplazaron el pasado jueves hasta Alicante para arrestarlo cuando bajó del tren. Al parecer, en su detención el bailaor agredió a los agentes por lo que además se le imputa un delito de atentado contra la autoridad. Por el momento, continúa en la Comisaría Provincial de Alicante pendiente de pasar a disposición judicial.

Amargo había comunicado a través de los medios de comunicación hace tan solo un mes que había dejado su domicilio de Madrid para vivir una "vida tranquila en Alicante". Poco tiempo ha durado la calma. Actuaba ya casi de forma habitual en el citado restaurante italiano, cuyo propietario asegura que no sabía quien era ni conocía su fama. También ha afirmado que era una persona impuntual y que pese a que le llenaba el local y le sacaba rentabilidad, siempre padecía porque no le dejara en mal lugar ante los clientes debido a su impuntualidad. El también coreógrafo bailaba entre las mesas del local, ni tablao ni escenario. Traía a su gente en lo que podría entenderse como una especie de fiesta privada. Pero el jueves por la noche no llegó.

No es la primera vez que le detienen por este motivo. Ya en 2020 los vecinos dieron el aviso del ajetreo de entrar y salir de gente en su narcopiso en el barrio de Malasaña en Madrid. Entonces las autoridades localizaron ingentes cantidades de droga en la interior de la vivienda. Todavía pendiente de ser juzgado, Amargo se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid del próximo mes de junio y se enfrenta a 9 años de prisión.