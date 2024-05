Estos son los nombres que conforman el nuevo partido municipalista

La fuerza independiente dirigida por el ex socialista Jorge Rodríguez se estructura en la provincia de Alicante.

El movimiento municipalista se extiende y ya ha tomado forma y estructura en la provincia de Alicante. El partido Unión Municipalista aglutina a partidos independientes de distinta ideología como, por ejemplo, Somos Calpe o Por ti por Elda, con el objetivo de formar una gran alianza para presentarse a las próximas elecciones de 2027 y ganar representación en las Diputaciones.

El origen de esta confederación de partidos independientes se halla en el desencuentro del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez (Ontinyent) con su partido, el PSPV, por el trato recibido por su imputación en el caso Alquería del que finalmente resultó absuelto. Rodríguez consiguió el éxito a nivel municipal con su partido independiente Ens Uneix, hasta el punto de ser determinante en la Diputación de Valencia ostentando la vicepresidencia. Y ahora está logrando movilizar y unir los votos de distintas siglas bajo la marca Unión Municipalista, con más fuerza incluso que su precedente el Partido Socialdemócrata Independiente (PSI), que en 1998 surgió como escisión del PSOE en Alzira y acabó presentándose incluso a las elecciones autonómicas.

Tras su primera puesta en escena el pasado mes de febrero, la confederación de partidos independientes Unión Municipalista ha celebrado este fin de semana en Muro de Alcoy su primera reunión provincial de Alicante. En este evento participaron alrededor de un centenar de cargos públicos de partidos y agrupaciones de electores de carácter municipalista de toda la provincia. El objetivo de la reunión fue acordar la formación del comité provincial y de los comités de los partidos judiciales de la provincia, así como establecer las líneas de trabajo y estrategias para los próximos años, hasta las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2027.

Alcaldes y concejales de diferentes ideologías

Como ya avanzó ESdiario, el alcalde de Nules y ex del PSOE, David García, que comenzó a tomar las riendas del movimiento municipalista junto al también ex socialista Jorge Rodríguez ha acabado por ostentar la presidencia nacional de Unión Municipalista. El cónclave de la provincia de Alicante ha estado presisido por García, por la vicepresidenta de la Diputación de Valencia de Ens Uneix, Natalia Enguix, y el secretario general de FEPAL, José Juan Server.

Durante el encuentro, Gabriel Tomás, concejal en el Ayuntamiento de Muro de Alcoy a través del partido independiente Xarxa Muro, fue elegido coordinador provincial de Unión Municipalista en Alicante, una propuesta realizada por FEPAL, la federación de partidos locales de la Comunidad Valenciana.

Además, se incorporaron al comité provincial de Unión Municipalista en Alicante miembros de diferentes partidos de todo el espectro ideológico. Con gran peso de los independientes de la Marina Alta, componen el comité provincial los ex del PP que conforman Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, Rebeca Merchán y Paqui Solivelles; Gent de Dénia con Mario Vidal, Pepa Masiá, Juan Carlos Parets y Rafa de Bustamante y por parte del Proyecto Residentes de Els Poblets, Mari Carmen Sala.

También el partido independiente de Muro de Alcoy integrará el comité provincial con los ex del PP Angel Mollá y Xelo Cascant. Quien fuera secretario general de los socialistas de la Villajoisa, Salvador Marcet, que creó su partido independiente Compromiso por Villajoyosa se suma al proyecto. Completan la lista Israel Vergara, de Por ti por Elda; Esperanza Ciudadana creada en la ciudad de Alicante por el ex de PP y de Vox, Santiago de Munck y José Juan Server, el ex alcalde del PP Javier Pérez (Callosa del Segura) y Paco Toni Palomares (El Campello).

El principal objetivo del recién elegido comité provincial será formar equipos en los comités de los distintos partidos judiciales de la provincia, con el fin de trabajar de manera coordinada para fortalecer la Unión Municipalista en Alicante.