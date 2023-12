El 'cromo' de Lola Lolita la lía con Trancas y Barrancas

El valenciano Pablo Motos ha recibido por primera vez en el plató a la influencer alicantina, que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

Pablo Motos bautizó como 'cromo' a la influencer Lola Lotita, que triunfó en su paso por el Hormiguero. Natural y divertida, carcajada va, carcajada viene, la alicantina no se cortó ni un pelo en el programa del requenense.

Según Forbes, Lola Lolita es la mejor creadora de contenido. ¡Y sólo tiene 21 años! Con 14 publicó su primer vídeo en las redes sociales, aunque no fue fácil su época en el instituto. "Salía por los pasillos con la cabeza agachada porque me gritaban, me decían cosas y me daba vergüenza", ha confesado.

¿Qué le dirías a los que piensan que los influencers viven del cuento?, Lola Lolita contesta #LolaLolitaEH pic.twitter.com/5RNj1fw1dz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2023

La influencer se hizo famosa en musical.ly, que más tarde se convirtió en TikTok. Es precisamente en esa red social donde cuenta con más de 11 millones de fans, siendo una de las creadoras de contenido españolas con más seguidores.

«Si pudieras ser un hombre por un día, ¿qué es lo primero que harías?», preguntaban. «¡Ay, joder! Yo no sé si se puede decir esto, es muy guarro, ¿no? Hacerme una pajilla», tras segundos de silencio, contestaba Lolita con una sonora carcajada a la maldad de Trancas y Barrancas. Pero el momento tenso de la entrevista vino con una broma de Motos tras sacar una jeringuilla con sangre. "Tengo pánico a la sangre. No puedo ver que me sacan algo del cuerpo». «Me pongo floja, no es una broma», dijo con las manos en la cara y muy afectada por la trastada de Pablo Motos.