Puig se ‘despide’ de Alicante y se define como la alternativa

Ximo Puig comparece en Alicante y habla sobre la transición en la Generalitat, el anuncio de los bonos consumo y la presentación de su grupo parlamentario

Puig comenzaba su intervención alabando el papel de los medios de comunicación: “Sin medios de comunicación libres no hay libertad, sin capacidad de generar un ecosistema mediático en toda la Comunitat, no hay autogobierno democrático”.

Continuaba analizando el ‘batacazo’ electoral del PSPV ante el pacto PP-Vox: “La realidad es que las circunstancias que han habido en la campaña no han tenido que ver con la gestión, si no con otras cuestiones”. Aún así ve el lado bueno y ‘saca pecho’ del mejor resultado socialista en la Comunitat Valenciana desde el 2007.

Puig le da la mano a Mazón

Ximo Puig hace ver que no quiere que sus proyectos no salgan a la luz, es por ello que le tiende la mano a Mazón con el objetivo de que “todo aquello que está en marcha en estos momentos no se estropeé”, “espero que las amenazas de recortes no sé produzcan. Para eso, el PP sabe que va a contar con nuestra colaboración, más allá del trilerismo que estamos observando en los últimos tiempos”.

Por otro lado, Puig contesta a Mazón sobre la celeridad que le pedía para la transición en las Cortes, a lo que Puig ha respondido que seguirán la norma “escrupulosamente”. También avanza que la semana que viene se presentará, junto al resto de sus compañeros, el grupo parlamentario socialista en las Cortes.

Más de 80.000 bonos consumo en marcha

En esta etapa en funciones, antes de que Mazón tome posesión como el presidente de la Generalitat Valenciana, Puig anuncia que mañana se firma la resolución del Bono Consumo, serán 87.405 tarjetas, una parte de ellas son tarjetas físicas y otras digitales, en función de la petición de cada usuario.