Calpe cede 30.000 m2 de suelo para barracones ante la emergencia educativa

En la reunión se pudo ver la preocupación del Ayuntamiento por si la situación provisional de las aulas prefabricadas se dilata en el tiempo.

El pasado viernes, el salón de plenos del Ayuntamiento de Calp acogió una reunión a la que acudieron los representantes de la comunidad educativa del municipio: los directores de los centros educativos y representantes de las AMPAS, la alcadesa, Ana Sala, la concejala de educación, Mariola Mulet y el concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino. También asistió, en nombre de Conselleria, la inspectora de educación, Soledad Sempere.

En la reunión se abordaron los dos grandes problemas actuales de Calp en materia de educación: la situación de bloqueo del Pla Edificant y, por tanto, de los proyectos del segundo IES y el CEE Gargasindi, pero también la grave situación a la que se enfrentará el municipio el próximo curso ante la falta de infraestructuras educativas.

Es precisamente esa situación la que lleva al Ayuntamiento, a petición de los representantes de los centros educativos y las AMPAS, a ceder cerca de 30.000m2 de terreno municipal ubicado justo detrás de la Escuela Infantil Silene de Ifac con el objetivo de que Consellería instale allí en aulas prefabricadas a los alumnos de los centros desbordados y a un nuevo IES completo. Además, el Consistorio invertirá 3.200.000€ para el desarme y adecuación del terreno que acogerá la sección.

La alcaldesa explicó en la reunión las reticencias del Ayuntamiento a ofrecer los terrenos al considerar que la situación provisional de las aulas prefabricadas se puede perpetuar durante años y retrasar la licitación de las obras del Pla Edificant.

La representante de Consellería señaló que la situación de demora en las obras del Pla Edificant no es exclusiva de Calp y que las prefabricadas son una salida a la creciente matriculación en el municipio, además esta fue la propuesta aprobada en la última reunión del Consejo Escolar Municipal.

Los directores de los centros educativos se mostraron de acuerdo en la necesidad de seguir presionando para que se ejecute el Pla Edificant pero insistieron en el problema inminente que va suponer el incremento de matrículas de escolarización a partir de abril para el próximo curso y la necesidad de que se lleve a cabo el centro modular de prefabricadas como solución inmediata y provisional. Desde el Ayuntamiento se invitó a Rafael Valcárcel, director general deInfraestructuras Educativas y a Jorge Cabo, director general de Centro Docentes, para que visiten Calp y conozcan en persona la realidad educativa del municipio.

La alcaldesa Ana Sala declaró que “esto no es una guerra entre la Conselleria y el Ayuntamiento porque debemos ir de la mano, todos queremos que Calp tenga los centros educativos que merece y el Ayuntamiento no va a ser el responsable de que quede algún niño sin escolarizar, no renunciamos ni al segundo IES ni al Colegio Gargasindi, reivindicados históricamente".

En 1999, año en el que se inauguró el IES, había en Calp una población de 15.000 habitantes, hoy hay empadronadas 25.000 personas. "La educación es esencial y que los centros sean de calidad y en las condiciones que merecen los alumnos y no se pude funcionar con barracones aunque sea una solución provisional, seguimos pidiendo que se liciten los centros educativos, el Ayuntamiento pondrá a disposición de Consellería el suelo que necesite pero insisto en la necesidad de una mayor implicación de la Consellería”, concluye la alcaldesa.