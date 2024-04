Llopis aplasta el pancatalanismo de Compromís con una camiseta demoledora

La diputada de Vox señala "el procés a la valenciana" que suponía la anterior ley del valenciano frente a la nueva libertad educativa

La nueva ley que permitirá a los padres elegir la lengua en la que estudiarán sus hijos echa a andar con el inicio de la la tramitación parlamentaria en Les Corts Valencianes. La ley de Libertad Educativa sustituirá la anterior norma de "plurilingüisme" del anterior gobierno del Botànic que, por contra, imponía el valenciano en las aulas.

Una ley que se derogará y que suponía "un procés a la valenciana", ha denunciado la diputada de Vox, Julia Llopis. Ha recordado que colectivos de madres y padres se opusieron y tumbaron en los tribunales el decreto. Aludiendo al momento en el que PSPV y Compromís aprobaron la imposición "sectaria" del valenciano en los colegios, Llopis ha evocado el momento "en 2018" cuando las confederaciones de padres estaban "aquí presentes y yo les acompañaba con una camiseta de la colección de Mónica Oltra".

En ese momento Llopis ha sacado una camiseta del estilo Viejo Oeste con el letrero "Waned" y el rostro del entonces conseller de Educación, Vicent Marzà.·"Se la entrego porque ya no me va a hacer falta y es un recuerdo de esa ley que no tenía que haber visto la luz jamás". Al finalizar su intervención, se ha dirigido a Marzà y le ha dado la camiseta y una bolsa de plástico donde la guardaba. En la bancada del PSOE se ha escuchado entre risas: "una bolsa del Shein".

Por contra, desde Compromís, el diputado Gerard Fullana ha acusado al Consell de "no tener ni puñetera idea de educación" y ha tachado la ley de "fascista" y "racista" por crear dos grupos de alumnos, una clase en valenciano y otra línea en castellano. "Si esta ley es sectaria vosotros debéis ser dictadores", ha replicado la diputada de Vox.