Podremos rajar de él hasta cansarnos. Podremos ponerlo verde…, pero este tío es un genio. Este tío - dicen que le escribieron la tesis doctoral y el Manual de resistencia, pero…-este tío es el maestro de Maquiavelo revivido. Sin ningún género de dudas.

Leo un artículo que lo describe con pelos y señales: nace en año bisiesto, el 29 de febrero ¡Jodido! Solo puede celebrar el cumple cada cuatro años. Familia socialista y predeterminado a pertenecer al partido. Vida fácil de niño bien. Sabe lo que quiere desde el minuto cero. No conseguía subir en los socialistas pero fue paciente. Lo echaron del PSOE y tuvo que andar con el Peugeot 405 recorriendo España, garito a garito convenciendo a la peña. Hijo de un empresario de medio pelo y una funcionaria ha sacado pecho y se los ha llevado a todos al huerto de un solo meneo. Se colocó de asesor en el Parlamento Europeo pero eso le parecía muy poco. Dijeron que estaba muerto y se equivocaron de pleno. No conocían su ambición y su capacidad de aguante. Tertuliano en un programa de segunda división se fogueó para decir lo que quería sin despeinarse y sin que le temblara la voz - magnifica escuela con Jordi González-. Acojonante.

Estudió en un sitio que no era la Complutense, pero le daba igual. También el doctorado - dice la del artículo cuyo nombre no daré para no meterla en un lío- era una trola, lo mismo que el amor loco que pregonaba el amor de mi vida. Todo muda. Soy cada día más seguidor de Heráclito de Éfeso: Todo cambia. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Te bañas hoy y vas mañana y el río no es el mismo, ni el agua, ni tú tampoco. El amor de tu vida te dice que te ama con locura y mañana la ves con uno de barbas treinta y cinco años más joven – tú, que no has tenido barba en tu puta vida y que tienes que tomar ya las viagras en tortilla-.

El presidente dice que la Amnistía es inconstitucional y mañana la monta, con todos los dictámenes favorables. Y sabéis: la Escuela Crítica de Criminología. Las leyes son una mierda. Son las que el poder establece. Ni hay derecho natural ni derecho divino, ni derecho de pollas en vinagre. Solo el poder y ese dice lo que es el Derecho. Con mayúsculas y no se desmadre usted que le damos de hostias hasta cansarnos. ¡Oye De Manuel: deja de llamarme facha que no he votado ni a Zaplana, ni a Aznar, ni a Rajoy ni al pare Camps en mi puta vida y tú eres conocido de un periodista-basura y yo aun no he dicho el nombre. Ahora podría decirlo porque voy a ir a la cárcel y me importa un huevo. Tenía la ilusión de coincidir en Brieva con Shakira, pero esta ha pagado unos cuantos millones y no va a entrar.

Volvamos al fenómeno Sánchez: se hizo amigo de Pachi López - otro fenómeno que como Pepe Álvarez, como Borja Semper y como Simancas no han trabajado en su vida-, se presentó a las elecciones de 2016 y se dio una hostia de la que nadie guarda recuerdo por los triunfos posteriores. Otra vez el poder. Si mandas todo son aplausos y a tomar por culo los gatillazos.

Ahora ha vendido el país, la Constitución, el principio de Igualdad y lo que le echen por siete votos - han sido más porque los esquerras, los peneuveros y los bildus están ahí pillando-. Tuvo suerte porque enfrente tenía a una tuercebotas: la faraona andaluza que no valía ni para tacos de escopeta y se hizo con el poder. Esa es la clave. Domina el partido, domina los cargos y todos los apesebrados están dispuesto a comulgar con ruedas de molino para sobrevivir. ¿De qué iba a vivir Simancas? ¿Y Pachi López? ¿ Y Pepe Álvarez? Pues nada…. Lo que diga Sánchez y todos a comulgar con la misma música: Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. No sea que echen y como dijo Rubalcaba - un fenómeno de personalidad e inteligencia-: Fuera del Congreso de los Diputados no hay vida. A ver si aprenden los abuelos pensionistas, hacen un partido con veinte diputados – son diez millones- y ponen a cualquier gobierno contra las cuerdas al estilo Puigdemont ¡Abuelos del mundo! Dejad de tocar los cojones con la banderita y el silbato. ¡Un partido con veinte diputados y veréis lo que vale un peine! Y Ellos también.

Me quito el sombrero delante de Sánchez. Es un fenómeno de la política o lo que es lo mismo de la jeta y la manipulación. Si algún día deja de ser presidente tiene que poner una academia. Yo me apuntaría, aunque tuviera ir en silla de ruedas con una sudamericana empujando y con audífonos para la sordera, gafas de culo de vaso y las pastillas para el alzheimer en la faltriquera.

La legislatura se plantea curiosa. Los puigdemones pueden dar el golpe - uno más no pasa nada-que los golpes están despenalizados- el día que les de la gana. Los otros no los dejarán porque su ideólogo mayor - Pujol- ya avisó de los extraños compañeros de cama que hay que aguantar en política. La ambición tiene una pega: tienes que estar la mayor parte del tiempo arrodillado ante los que te sostienen porque si amenazan con dejarte caer te entran los siete males, aunque luego las derechas no se pongan de acuerdo ni para manifestarse.

Esa es otra. Yo he estado en una manifestación contra la amnistía, que es inconstitucional, burra, antijurídica y mema - han dicho que como dar un golpe no es delito lo volverán a hacer-. He estado en una perfecta. Todos sin un ruido cantando libertad sin ira, libre de Nino Bravo y Viva España de Manolo Escobar. ¿Qué cojones hacen esos tíos en Ferraz con el Cara al Sol, el saludo fascista y las banderas de los carlistas en ristre? Me cago en to lo que se menea. ¿Qué tiene que ver un presidente ambicioso que le vende el país a Puigdemont para que saquen a relucir la camisa nueva y volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz? ¿Qué tienen que ver los cojones para comer trigo? Dejad a Franco tranquilo y las manos en los bolsillos que hace cuarenta y ocho años que se murió y vosotros ni habíais nacido, ¡Gilipollas!