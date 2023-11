Un exalcalde de Compromís a juicio por prohibir los toros

Francisco Javier Esquembre y los exconcejales Catalina Hernández y María del Carmen García, habrían incurrido, según la Fundación Toro de Lydia, en un delito de prevaricación.

Los miembros del gobierno de Villena en el año 2018, Francisco Javier Esquembre Menor, exalcalde de Villena y las exconcejalas, Catalina Hernández Martínez y María del Carmen García Martínez, pertenecientes a Los Verdes de Villena, una de las formaciones que se amparan bajo el paraguas de Compromís, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena haya decidido abrir un juicio oral por un presunto delito de prevaricación tras "impedir" la realización de festejos taurinos en la localidad.



La denuncia ha sido presentada por la Fundación Toro de Lydia después de varios recursos judiciales que el Ayuntamiento decidió ignorar. La batalla judicial se inició en el año 2016, cuando el recién estrenado gobierno de Compromís decidió no realizar una corrida taurina al considerar que los espectáculos taurinos tenían una "connotación negativa" a la que el municipio no quería asociarse. Por aquel entonces, Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictaminó que el consistorio no podía prohibir la celebración de estos festejos al ser la tauromaquia un "bien de interés nacional que debe ser defendido por todos los poderes públicos".



Tras las resoluciones de 2016 y 2017, en 2018, se solicitó la Plaza de Toros de Villena para realizar una corrida de toros, sin embargo, el consistorio, en esta ocasión, ni se molestó en responder. Tras esto, y gracias a la jurisprudencia que habían generado los delitos anteriores, los tribunales condenaron al Ayuntamiento.



En 2019, y después de que el Ayuntamiento hubiera ignorado de forma repetida las resoluciones judiciales, la Fundación Toro de Lydia decidió querellarse contra el consistorio por prevaricación, denuncia que fue admitida a trámite.